Снесут даже уцелевшие дома? Что будет с пострадавшими от оккупантов городами Украины

Рассказываем, что будет с жильем украинцев / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины уже нанесла огромные потери украинской жилой инфраструктуре. По разным данным, частично или полностью разрушено больше 8 тысяч жилых домов. Властям нужно решать вопрос с жильем для переселенцев, а также думать, как восстанавливать украинские города.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, как это лучше делать – комплексно или принимать решения по каждому дому отдельно.

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Все начинается с технического обследования

Многие жители разрушенных городов, откуда ВСУ прогнали российскую армию, уже смогли вернуться в свои дома и узнать, в каком они состоянии. При этом часто визуально дом может казаться целым, но технические специалисты говорят, что его нужно сносить.

"Был на днях в Ирпене, смотрел на свой частный дом, который выгорел от подвала до крыши. Температура была такой высокой, что внутри расплавилась стеклянная посуда, а на автомобиле около дома потекли легкосплавные диски. Кирпичные стены и железобетонные перекрытия выглядят целыми, но не понятно, что скажут специалисты – можно ли их использовать или нужно сносить все и строить заново", – рассказал "Сегодня" один из жителей Ирпеня.

По его словам, рядом с его домом расположена пятиэтажка, в которую не попал ни один снаряд или ракета – все взрывы были рядом с домом. Но после обследования здания, оказалось, что у него сильно поврежден фундамент. И его рекомендуют сносить.

"На вопрос, что делать с тем или иным домом дает ответ процедура "технического обследования". Для его проведения есть коммунальные, частные или государственные специалисты, которые могут дать экспертную оценку, в каком состоянии находится конструктив здания. Сейчас процедура для всех одна – подаете заявку в "Дії", чтобы зафиксировать факт повреждения имущества и ждете, что к вам придут специалисты, проведут техническое обследование и составят акт, где будет указано состояние дома", – поясняет "Сегодня" эксперт в сфере строительства и ЖКХ, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Что делать с городами

С частными домами все более-менее понятно. Если есть техническая возможность, их будут восстанавливать, если же здания будут признаны разрушенными, то их придется отстраивать заново.

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А вот по поводу многоквартирных домов, разрушенных кварталов и даже целых городов – вопросов больше, чем ответов. Ведь бывает так, что в микрорайоне несколько домов полностью разрушены, а один стоит целый или наоборот, жилье устояло, но разрушены котельные, ТЭС и другие объекты критической инфраструктуры.

"К восстановлению городов надо подходить комплексно – привязываться не к разрушенным домам, а к уцелевшей коммунальной инфраструктуре. Кроме того, я бы оценивал, насколько тот или иной населенный пункт находится близко к границе с Россией – это вопрос безопасности жителей таких городов как Харьков или Мариуполь в будущем", – продолжает Олег Попенко.

По его словам, начинать надо с того, что по границе с РФ вводить 50-ти километровую демилитаризированную зону.

"Можно вокруг каждого города установить три кольца ПВО, которые будут эффективно сбивать вражеские ракеты, но от "Градов", которые бьют на 40 километров ПВО не спасает. И именно из "Градов" и было нанесено подавляющее большинство разрушений. Поэтому вопрос строительства и жизни в зоне поражения реактивной артиллерией с территории России – это вопрос безопасности в будущем", – говорит Попенко.

Все зависит от возможностей инфраструктуры

Следующий момент, который нужно учитывать при принятии решения о восстановлении тех или иных городов – это вопрос коммунальной инфраструктуры.

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"Возьмем Ахтырку, где из-за боевых действия была разрушена ТЭЦ. Сейчас обсуждают планы по ее восстановлению, но уже сейчас понятно, что за полгода до начала отопительного сезона это сделать не получится. Поэтому, на мой взгляд, есть смысл перевести весь город, а он небольшой – там население до 50 тысяч человек, на электроотопление. Это будет быстрее и эффективнее с точки зрения безопасности – при новом обстреле может пострадать разве что линия электропередач или трансформатор, которые восстановить проще, чем отстроить заново ТЭЦ", – продолжает Олег Попенко.

По словам эксперта, восстановление разрушенных городов, скорее всего, потребует комплексной реконструкции целых кварталов.

"У нас износ сетей, поставляющих в дома воду и тепло, составляет около 85%. Логично будет, что при восстановлении целых кварталов, сначала восстанавливать сети, а потом уже жилые дома, садики, школы, больницы и прочие важные объекты", – говорит Олег Попенко.

Сколько лет понадобится

Власть обещает отстроить разрушенные города чуть ли не сразу после победы. Представители власти озвучивают сроки – около двух лет. Но эксперты сомневаются в этом.

"На сегодня разрушено около 8,5 тысяч жилых домов. Сколько еще будет разрушено до конца войны, неизвестно, но на сегодня, получается, что нам уже нужно восстановить около 40 млн квадратных метров жилья. В лучшие годы, Украина строила до 8 млн квадратных метров в год. Сейчас этот показатель – 5-6 млн. квадратных метров, а после войны будет еще меньше, ведь часть техники будет уничтожена, а экономика страны обвалится", – продолжает Олег Попенко.

Таким образом, на восстановление разрушенных жилых домов нам понадобится 8-10 лет. И это при наличии финансирования. Иначе процесс восстановления может быть растянут на десятилетия.

"Своих денег для восстановления у нас нет. Сейчас ведутся разговоры о репарациях со стороны России. Но этот процесс тоже может затянуться. Например, Германия после Второй мировой войны выплачивала репарация где-то до 2010-2012 года".

Эксперт говорит, что перед государством уже сейчас стоит вопрос – куда селить людей, оставшихся без крыши над головой. И к проблеме нужно подходить комплексно – строить новое жилье там, где есть потребность в рабочей силе, где есть запас прочности у инфраструктуры и т.д.

"Мы имеем около 12 млн переселенцев, восемь из которых – это переселенцы внутри Украины. Государство пока не презентовало модель, как расселять этих людей, как их трудоустраивать, где создавать новые рабочие места. И отвечать на эти вопросы нужно максимально быстро", – резюмирует Олег Попенко.

Ранее мы писали о том, что будет с ценами на жилье в разрушенных городах. О том, как изменится стоимость аренды в Киеве и других регионах страны, читайте здесь.