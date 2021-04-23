Снег сошел, асфальт остался. Трассу М-19 проверили после зимы

Дорогу международного значения основательно отремонтировали в 2020 году. Эксперты протестировали, как новое покрытие пережило холода

Качество трассы международного значения М-19 после зимы осталось без изменений. Эту дорогу в прошлом году отремонтировали в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Состояние трассы определили по итогам проверки дорожного полотна.

Об этом сообщила Черновицкая ОГА.

В частности, проверку провели на двух отрезках трассы "Доманово (на Брест) – Ковель – Черновцы – Тереблече (на Бухарест):

км 516+763 – км 518+700;

км 519+400 – км 521+757.

"Мониторинг состояния асфальтного покрытия не выявил изменений в структуре дорожного полотна после закончившегося холодного периода года", - констатировали в Службе автомобильных дорог в Черновицкой области.

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Текущий средний ремонт на этой трассе в ходе "Большой стройки" в 2020 году проводила подрядная организация ООО "ДСУ-77". Дорожники отфрезеровали и провели регенерацию старого покрытия, устроили нижний слой асфальтобетона толщиной 10 см, верхний слой ЩМА-20. Также были укреплены обочины, устроены система водоотведения, заезды и заездные карманы к остановкам общественного транспорта, была нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

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Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть дорог общегосударственного и международного значения.

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