Сколько стоит заправить авто в Польше – цены на бензин, дизель и автогаз

Сравним цены на топливо в Польше и Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация на рынке горючего в Украине остается более или менее стабильной. Дистрибьюторы постепенно переориентируются на Европу.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, какие цены на разные виды горючего в Польше и сильно ли отличаются они по сравнению с теми, что сейчас на украинских АЗС.

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Цены в Украине

С начала апреля сетям украинских АЗС удалось стабилизировать цены на топливо и удерживать почти без изменений. Единственный вид топлива, что дорожает – это автогаз.

За сутки цена за литр автогаза подскочила на 35 коп и теперь составляет, в среднем 26,57 грн.

Бензин А-92 еще есть на заправках, его сбывают по 33,26 грн/л. Цена на А-95 остается на уровне 33,7 грн/л, а за А-95+ просят в среднем 35,2 грн/л.

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Одним из самых дорогих видов остается дизельное топливо, средняя рыночная цена которого составляет 36,98 грн/л.

Цены в Польше

В Польше за последнюю неделю заметно удешевление дизеля и бензина А-95 и А-98. Так, за литр А-95 водители платят в среднем 6,68 злотого (46,59 грн), а за А-98 – по 7,44 злотого (51,89 грн).

Средняя стоимость литра дизельного топлива в Польше составляет 7,55 злотого (52,66 грн). Без изменений остается цена на премиальный дизель – 8,04 злотого/л (56,08 грн).

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Литр сжиженного природного газа можно купить за 3,6 злотого (25,11 грн), а литр сжиженного нефтяного газа – за 1,66 злотого (11,58 грн).

Прогнозы специалистов

Экс-президент ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук отметил, что цены на АЗС снизятся. Это связано с тем, что в Европу начали поставлять ресурсы США и там топливо тоже подешевело.

В то же время изменения на украинских заправках все-таки есть и будут. Из-за вторжения оккупантов количество рабочих АЗС уменьшилось на 50%. Прогнозируют дефицит автогаза и бензина А-92, который в Европе вообще не производится.

Ранее сайт "Сегодня" писал, как украинцам экономить на бензине, и рассказывал, что будет с ценами на горючее в апреле.