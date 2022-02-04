Сколько стоит отправить документы "Новой почтой" – цена

Как безопасно отправить документы / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Отправлять приходится не только приятные подарки, но и важные документы, и это может быть сложнее, чем кажется. Лучше всего – отправить нужный документ в специальном конверте, воспользовавшись услугой почтового оператора, например – "Новой почты".

С 1 января "Новая почта" запустила новую услугу по доставке документов в специальном картонном конверте (до 1 кг), которая стоит 40 гривен.

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В цену уже входит стоимость самого конверта, а также доставка в пределах Украины.

Это означает, что вы можете отправить документы в любую точку страны (в частности, в села, СМТ и в разные города) и цена не изменится.

Это выгоднее, чем отправлять документы обычной посылкой, поскольку минимальная сумма доставки в таком случае будет выше стоимости этой услуги и будет зависеть от пункта назначения.

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"Новая почта" меняет тариф

С февраля "Новая почта" изменила тариф на одну из популярных услуг – отправку нескольких посылок одной накладной или так называемое "дополнительное место в накладной".

Теперь, для отправки второй посылки по одной накладной нужно доплатить:

до 2 кг – 10 гривен (вместо 30);

до 10 кг – 30 гривен (вместо 50);

до 30 кг – 70 грн.

Ранее мы писали, что "Новая почта" запустила услугу "Факторинг наложенного платежа" и рассказывали, могут ли вам отказать в отправке из-за коробки.