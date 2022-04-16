Сколько денег нужно для выезда за границу — советы украинским беженцам

Лучше всего хранить деньги на банковской карте / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны на территории Украины по состоянию на 15 апреля 2022 года в Польшу выехало более 2,7 млн украинцев, в Румынию — более 732 тыс, в Венгрию — более 454 тыс. и т.д. Многие, кто еще не уехал, но собирается это сделать в ближайшей перспективе, интересуется вопросом: сколько средств нужно для жизни на первое время за границей.

"Сегодня" расскажет вам, какую сумму следует брать с собой, и где хранить эти деньги. Рассмотрим это на примере Польши.

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Сразу отметим, что перевозить валюту надежнее все-таки на банковских картах, поскольку количество беженцев достаточно велико, всем нужно обменять национальную валюту на валюту страны, в которую приехали (в нашем случае Польши). Соответственно обменники переполнены гривной, а реализовать такое количество в буквальном смысле некуда.

Как советуют финансовые эксперты и НБУ, деньги следует хранить на банковской карте или обменять валюту непосредственно в банках или обменниках на территории Украины (тем более НБУ разрешил украинцам покупать валюту).

Сколько денег брать с собой?

Раньше мы вместе с экономистом Алексеем Кущем рассказывали, что для комфортной жизни в другой стране на первое время вам нужно иметь не менее трех средних зарплат (это ориентировочно 45 тыс. грн). Однако не все имеют в запасе такие деньги, особенно во время войны. Но после почти двух месяцев войны на территории Украины европейские страны реализовали программы помощи украинцам.

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Итак, если запас средств у вас минимальный или его просто нет, вы можете воспользоваться этими льготами. Если говорить в разрезе помощи от Польши, то одна из последних инициатив касается финансирования от ООН в размере 700 злотых (4900 грн). Иметь PESEL или банковский счет для этого необязательно, получить деньги могут все украинцы, приехавшие в соседнее государство после 24 февраля.

Также по прибытии в Польшу украинцы могут воспользоваться другой помощью, предлагаемой польским правительством (питание, жилье и другую необходимую информацию). Следует обратиться в один из этих пунктов по адресам:

Польша и вообщем ее жители действительно поддерживают украинцев, стоит только обратиться за помощью. Так что можем с уверенностью сказать, что даже с суммой в 0 гривен в Польше вы не пропадете.

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Если же упомянутый выше необходимый минимум вы имеете и не хотите скитаться, а пересидеть войну в относительном комфорте для себя и своей семьи, то подсчитать сумму, которая стоит иметь при себе, вы может по следующим факторам:

аренда гостиницы или квартиры в месяц на 2-3 человек — 4-6 тыс. злотых в среднем (28-42 тыс. грн) по данным Booking;

по данным Booking; питание в месяц вам обойдется не больше 300 зл. (2100 грн);

транспорт для украинцев, въехавших после 24 февраля бесплатный;

стартовый пакет на телефон – 5 зл. (35 грн), его пополнение ежемесячно обойдется чуть больше 200 грн.

Украинским беженцам платят по 500 злотых

Украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля, смогут получить помощь "Семья 500+", начиная с 26 марта.

Программа помощи предполагает государственную поддержку семей с детьми. Украинские семьи, имеющие несовершеннолетних детей на содержании, могут подать заявку на получение ежемесячного пособия в размере 500 злотых на каждого ребенка (чуть менее 3,5 тыс. грн).

Отмечается, что выплата пособия не зависит от дохода семьи, а подать заявку на украинском языке можно на Платформе электронных услуг PUE ZUS.

Для подачи заявления необходимо:

номер PESEL;

банковский счет;

польский телефонный номер.

Ранее мы рассказывали, что ждет украинских переселенцев в Польше, а также писали, что в Польше возник дефицит квартир, предназначенных для аренды.