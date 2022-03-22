"Сказочный" дом в Буче: сколько стоит жизнь в лапах агрессора

В Буче продают "сказочный" дом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

Украинцам на почту неизвестное агентство недвижимости отправляет вариант дома на продажу в Буче Киевского района. Отметим, что город сейчас находится под контролем российской армии.

Фотографию дома обнародовал телеведущий Макс Назаров в своем Telegram-канале.

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"На почту пришла спам-рассылка от какого-то агенства недвижимости. Циничные коммерсы и мать родную продадут под видом феи-крестной", – написал Назаров.

Объявление о продаже дома общей площадью 160 кв. м опубликовано 22 марта перед обедом, цена жилья – 120 тыс. долларов. Больше всего удивляет подпись к нему: "Просыпайся как в сказке! Дуплекс 160 кв. м с индивидуальным отоплением".

Объявление о продаже дома / Фото: скриншот

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Просыпайся как в сказке… Интересно, в какой? Наверное, для автора объявления сказка – это жизнь под бомбежкой и оккупацией агрессора. Ведь как сообщил журналистам проекта "Радио Свобода" "Донбасс Реалии" руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, Буча и Гостомель полностью находятся под контролем захватчиков.

При этом никаких действий украинские войска предпринимать там не могут.

Как люди выживают в Буче

Житель города рассказал, что хлеба нет, печь его проблематично, но есть масса деликатесов, экзотических фруктов. Он также отметил, что орки ходили по городу, бросали в люки взрывчатку и взрывали все коммуникации.

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"Они целенаправленно все уничтожают, мы лично собственными глазами видели, как они стреляли по водонапорной башне. Они просто уничтожили инфраструктуру, не выключили, а уничтожили. И еще неизвестно, когда люди начнут сюда возвращаться, мародерство процветает махровым цветом", — сказал житель Бучи.

Что будет с ценами в Киеве после войны?

На стоимость квартир в Киеве повлияют два фактора: продолжительность боевых действий и наличие гражданской инфраструктуры.

Более всего недвижимость в столице подешевеет после войны.

"Если раньше Киев, как столица Украины, был привлекателен для зарубежных покупателей, то теперь вряд ли кто-нибудь захочет покупать жилье здесь. Большие проблемы будут с новостройками, где часто покупали квартиры иностранцы", — рассказал аналитик Сергей Костецкий в комментарии "Новостям. Live".

Напомним, что сейчас приобретение квартир с соблюдением всех юридических требований заблокировано. Даже если провести соглашение по незаконным схемам, то после войны его могут обжаловать в суде.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит аренда квартир в Киеве в условиях военного времени.