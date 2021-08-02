Скандал с Zoom и Facebook: видеосервис выплатит пользователям миллионы долларов

Американская компания пошла на мировое соглашение в рамках коллективного иска и должна будет улучшить политику конфиденциальности

Zoom выплатит внушительную компенсацию пользователям. Коллаж "Сегодня" / Фото: pixabay.com

Ставший популярным в период пандемии коронавируса, видеосервис Zoom выплатит пользователям по 15 и 25 миллионов долларов компенсации. Таким образом ответчик решил урегулировать конфликт в рамках судебной тяжбы из-за обмена данными с Facebook и хакерских атак, пишет Bloomberg.

В общей сложности "мировая" обойдется крупному видеосервису в 85 миллионов долларов, поскольку иск был коллективным.

Пользователи обвинили Zoom по двум основным пунктам:

недостаточной защите от хакерских атак, известных как "зумбомбинг";

недостоверной информации касательно безопасности шифрования данных.

Выплаты компенсаций будут двух типов. По 25 миллионов долларов получат пользователи платной версии Zoom и по 15 миллионов долларов – бесплатной.

Однако на этом последствия скандала для видеосервиса не закончатся. Zoom будет обязан поработать над политикой конфиденциальности. Данное урегулирование вступит в силу только после одобрения окружного судьи Люси Кох в Сан-Хосе (Калифорния).

Как известно, особую популярность видеосервис Zoom обрел после начала пандемии, когда многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу, а студенты и школьники – на дистанционное обучение. В новых реалиях рыночная стоимость американской компании подскочила в три раза.

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Клиентская база Zoom выросла в шесть раз. Если в январе 2020 года в компании насчитывалось 81 900 клиентов, то уже в апреле 2021 это число достигло 497 000. Однако рост может замедлиться в связи с вакцинацией – офисные сотрудники вернутся на свои рабочие места и необходимость в видеосвязи отпадет.

Несмотря на все плюсы использования, Zoom не раз попадал в скандал из-за безопасности данных. Часто видеоконференции подвергались взломам.

Как уже сообщалось в "Сегодня", скандалы с утечкой данных на Facebook случаются с завидной периодичностью. Взять хотя бы взлом, который произошел в апреле 2021 года.

Тогда неизвестный хакер опубликовал в открытом доступе личные данные более полумиллиарда пользователей соцсети Facebook из 106 стран. Среди них обнаружили номер телефона самого основателя соцсети Марка Цукерберга.

Благодаря глобальной утечке данных выяснилось, что создатель Facebook доверяет больше не своему детищу, а другим, более защищенным, мессенджерам. Так, миллиардер отдал свое предпочтение Signal, который эксперты считают одним из лучших приложений для общения с высоким уровнем безопасности.