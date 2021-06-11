Синий и в маске. На аукционе купили цифровой аватар за 11,7 млн долларов

Covid Alien и аукцион Sotheby’s / коллаж "Сегодня"

Созданное студией Larva Labs изображение мужчины в маске под названием Covid Alien было продано на аукционе в качестве NFT-токена за 11,75 млн долларов.

Об этом сообщили в аукционном доме Sotheby’s, который организовал торги.

Аукцион состоялся 10 июня. На нем было продано цифровое изображение под названием Covid Alien ("COVID-пришелец").

Лот был продан в рамках онлайн-аукциона Natively Digital: Curated NFT Sale. Помимо Covid Alien на нем выставили на продажу еще 25 NFT-токенов, в том числе старейший NFT-токен из существующих – геометрическая анимация Quantum, созданная художником Кевином Маккоем.

Всего с 2017 года в рамках серии CryptoPunks в Larva Labs создали 10 тысяч аватаров размером 24 на 24 пикселей (около 0,63 на 0,63 см). В мае на аукционе были проданы девять из них совокупной стоимостью в 16,9 млн долларов. Стоимость Covid Alien стала рекордной для этой серии.

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Кроме того, Sotheby’s объявили, что начнут принимать криптовалюту биткоин (Bitcoin) и эфир (Ethereum) в качестве оплаты за физические лоты.

Что такое NFT-токен?

NFT – это невзаимозаменяемый токен. Это запись информации, которая вносится в цепочку блокчейна – ее видят все участники блокчейна. Эту запись нельзя подменить или удалить, а информация о его содержании находится в общем доступе, благодаря чему NFT является идеальной технологией для фиксирования права владения любым объектом.

Напомним, что в апреле министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о том, что тоже создал NFT-токен в виде коллажа из собственных фотографий на фоне травы.

Рекорд в истории NFT-аукционов принадлежит художнику Майку Винкельману, который продал на торгах Christie’s цифровую картину "Первые пять тысяч дней" за 69 млн доларов.

О чем еще говорили в Украине и мире 10 июня, смотрите в видеосюжете: