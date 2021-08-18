Сингапурская компания собрала крупнейшую морскую подстанцию переменного тока

Сингапурская компания Semborp Marine завершила сборку верхних строений ветровой электростанции. Коллаж - Сегодня.

Сингапурская компания Semborp Marine завершила сборку верхних строений ветровой электростанции, которая расположена в 50 милях от побережья Йоркшира в Северном море.

Офшорную ветряную электростанцию Hornsea Two введут в эксплуатацию в 2022 году и ее мощность будет составлять 1,4 ГВт, пишет usm.media.

Конструкция является крупнейшей морской подстанцией переменного тока, и вместе с другим блоком весит более 10 200 тонн.

"Hornsea Two станет крупнейшей в мире оффшорной ветроэлектростанцией и уже прокладывает путь для будущих проектов в области возобновляемых источников энергии", — рассказал Патрик Харнетт, старший программный директор Orsted (компания-владелец ВЭС).

15 августа груз с двумя блоками покинул Сингапур. Ожидается, что подстанции прибудут в Великобританию к концу сентября. Там они будут интегрированы в остальную часть ВЭС (ветровая электростанция), которую установили еще в октябре 2020 года.

Как работают ветроэлектростанции

В отличие от тепловых электростанций, для стабильной работы которых требуется большое количество персонала и бесперебойные поставки топлива, каждая ВЭС в сложившихся обстоятельствах управляется лишь одним человеком – начальником смены станции. Скорость ветра возрастает с высотой. Поэтому ветровые электростанции строят на вершинах холмов или возвышенностей, а генераторы устанавливают на башнях высотой 30—60 метров.

При строительстве ветровых электростанций учитывается влияние ветрогенераторов на окружающую среду. Законы, принятые в Великобритании, Германии, Нидерландах и Дании, ограничивают уровень шума от работающей ветровой энергетической установки до 45 дБ в дневное время и до 35 дБ ночью. Современные ветровые электростанции прекращают работу во время сезонного перелета птиц.

Напомним, Франция запланировала переход на зеленую энергию.

Кроме того, ветроэнергетика поможет строить мосты.