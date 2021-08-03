Зеленский ввел штрафы за перегруженные фуры

Цель документа – избежание разрушения дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранения жизни и здоровья людей

Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за перегруз фур. Коллаж "Сегодня" / Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит административную ответственность за нарушения в сфере габаритно-весового контроля. Народные депутаты проголосовали за соответствующий законопроект №3743 еще 29 июня 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Основные цели документа:

избежание разрушения автомобильных дорог;

улучшение состояния безопасности дорожного движения;

уменьшение количества ДТП;

сохранение жизни и здоровья людей.

О чем закон

Подписанный президентом закон вводит административную ответственность за нарушения, снятые на камеру (фото и видео). Среди прочего, в автоматическом режиме.

Если водитель не будет выполнять требования об остановке от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность"), также потребуется уплатить штраф..

Платить придется и за внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза к товарно-транспортной накладной или иного документа.

Что нового

В феврале 2021 года Рада определила размер штрафовза нарушение габаритно-весовых параметров, проголосовав за законопроект № 3742. Законопроект № 3743 вносит изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые предусматривают привлечение к ответственности должностных лиц – участников перевозочного процесса.

"Чтобы система действительно начала работать и привлекать к ответственности нарушителей, необходимо скорейшее принятие во втором чтении законопроектов №3742 и №3743, которые на законодательном уровне закрепляют возможность фиксации нарушений габаритно-весовых параметров в автоматическом режиме", – заявил ранее бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Нововведения начнут действовать с 1 октября 2021 года.

Напомним, в Киеве на пункте взвешивания, расположенном на Столичном шоссе, водителю фуры выписали рекордный штраф в 6500 евро за перегруз.

Тем временем, в Винницкой области жители села Мышаровка страдают от постоянных вибраций из-за езды тяжеловозов. Люди утверждают, что машины нарушают закон и ездят переполненными. Из-за этого их дома разрушаются.