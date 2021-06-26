"Северный поток – 2". Какие компенсации может получить Украина?

Германия и США рассматривают несколько вариантов помощи Украине после запуска газопровода

Газопровод "Северный поток - 2", фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

После запуска магистрального газопровода "Северный поток – 2", который строится из России в Германию, Украине могут предоставить помощь.

Возможные варианты помощи изучают Германия и США, сообщает Bloomberg.

Страны хотят укрепить инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы, которые будут потеряны из-за того, что трубопровод идет в обход страны.

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Какие варианты помощи рассматривают Германия и США:

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усиление энергетической безопасности Украины путем инвестирования в строительство новых электростанций;

наращивание закупок газа в Украине;

введение механизма, который при необходимости сможет остановить работу "Северного потока – 2" в случае давления на Украину.

К слову, ожидается, что основные положения по помощи Украине будут обсуждаться во время встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Германия будут следить, чтобы Россия не использовала свои энергетические возможности в качестве оружия и рычага давления на Украину.

По словам Блинкена, санкций, которые США недавно наложили на компании, причастные к строительству российской "трубы", "больше, чем когда-либо".

Напомним, что тема "Северного потока – 2" поднималась также и на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом Джо Байденом.