Санкционный удар Зеленского по РФ и новая цена на газ – самое важное о деньгах за неделю

Президент Украины утвердил несколько санкционных списков, в которые попали российские банки, авиаперевозчики и олигархи, "Нафтогаз" на 10% поднял цену на газ

Цена на газ выросла, Зеленский ввел санкции, пенсии повысят. Коллаж: "Сегодня"

В течение недели Пенсионный фонд напомнил о графике повышения пенсий, Кабмин рассказал, как будут расти тарифы, президент Владимир Зеленский ввел санкции против России, Сенат США подготовил закон против "Северного потока – 2", а "Нафтогаз" поднял цену на голубое топливо.

Когда вырастут пенсии в 2021 году

График перерасчета пенсий 2021. Чтобы увеличить изображение, нажмите на него / Фото: ПФУ

Во вторник, 22 июня, Пенсионный фонд опубликовал график повышения пенсий, которые состоялись и еще состоятся в 2021 году. Всего на год запланировано шесть перерасчетов, три из них еще впереди – с 1 июля, с 1 октября и с 1 декабря. Речь идет о росте выплат для разных категорий пенсионеров.

Повышение тарифов ЖКХ

Тепло и вода заметно подорожают / Фото: Сегодня, Shutterstock

В среду, 23 июня, Кабмин предупредил, что украинцев ждет очередное подорожание тарифов. Ожидается, что до конца 2021 года отопление и горячая вода подорожают на треть. С 2022 года повышение тарифов замедлится. Согласно прогнозу правительства, рост тарифов на горячую воду и отопление будет таким:

на 33% (+/- 3 п.п.) в 2021 году;

на 6% (+/- 3 п.п.) в 2022 году;

на 5% (+/- 3 п.п.) в 2023 году;

на 5% (+/- 3 п.п.) в 2024 году.

Холодная вода, к слову, по тому же прогнозу, подорожает на 20% за год.

Санкции Зеленского против РФ

Инаугурация Зеленского в 2019 году / Фото: president.gov.ua Реклама

В четверг, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа о введении санкций. В санкционные списки попали десятки российских банков, российские компании, большое количество авиаперевозчиков, которые летают в Крым, а также приближенные к российскому президенту Владимиру Путину олигархи и чиновники.

Новые санкции против "Северного потока – 2"

За "грязные деньги" в "Северном потоке – 2" хотят наказывать / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

В Сенате США подготовили законопроект, который поможет бороться с "Северным потоком – 2". Документ предусматривает санкции против физических и юридических лиц, которые были замешаны в коррупции во время планирования, строительства и эксплуатации "трубы".

Новое подорожание газа

Цена в месячном тарифе в полтора раза выше, чем в годовом / Фото: Сегодня

В пятницу, 25 июня, "Нафтогаз Украины" установил тариф на газ на июль на уровне 13,13 грн за кубометр голубого топлива, что на 1,19 грн выше (около 10%), чем в предыдущем месяце. Тариф повысился из-за роста цен на европейских рынках.