Санкции должны остаться. Шмыгаль обратился к США из-за "Северного потока – 2"

Шмыгаль призвал сенаторов США сделать все для сохранения санкций против "Северного потока – 2"

Шмыгаль встретился с сенаторами. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал сенаторов США Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи не допустить снятия санкций со строительства "Северного потока – 2".

Об этом глава правительства сказал во время встречи с американскими политиками, передает пресс-служба Кабмина.

"Призываю использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по строительству "Северного потока – 2". Завершение этого проекта угрожает безопасности не только Украины, но и всей Европы", - сказал Шмыгаль.

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Немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) требует остановить прокладку российского газопровода "Северный поток – 2", поскольку его влияние на окружающую среду так и осталось неизученным.