Samsung снова обошла Apple в продажах: какой кусок "пирога" откусили техногиганты

Китайская Xiaomi готова снова потеснить американцев на рынке мобильных устройств и дышит им в спину

Фото: ixbt.com

На рынке смартфонов продолжается ожесточенная борьба между корпорациями Samsung и Apple за лидерство в технологиях и продажах. Вот и в первом квартале 2021-го они откусили по внушительному куску "пирога" из более чем 347 млн ​​смартфонов.

Об этом сообщает специализированное издание hitechnews.com.ua.

По данным аналитиков Canalys, которые исследовали рынок продаж мобильных телефонов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, глобальные поставки выросли на 27%.

Корейская компания Samsung вновь стала безоговорочным лидером с 76,5 млн поставок и 22-процентной долей рынка. На втором месте располагается американская Apple с 52,4 млн поставок (15% рынка). Третье место досталось китайской Xiaomi с 49 млн поставок (14% рынка).

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Четвертое и пятое место отдали китайским производителям гаджетов Oppo и Vivo. Остальные компании (вроде Lenovo, Motorola, Realme, Huawei или Honor) попали в категорию "Другое".

Любопытно, что по результатам 2020 года, Samsung занимала первое место с 30,6% рынка, Apple была второй – 26,27%, Huawei – третьей (10,54%), а Xiaomi – четвертой (8,66%).

Сайт "Сегодня" писал, что во втором квартале 2020 года китайская компания Huawei вышла на первое место в мире. Тогда с нее сняли санкции США, поэтому она обошла Samsung и Apple по продаже мобильных устройств.