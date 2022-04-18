Самое жесткое наказание для России: какая страна ЕС ввела наиболее эффективные санкции

Эффективны ли санкции против России / Фото: Getty Images, Reuters, Коллаж: Сегодня

Санкции Запада в отношении России за войну против Украины не всегда эффективны или ощутимы для россиян. Некоторые страны не готовы вводить слишком серьезные ограничения и рисковать своими интересами, чтобы наказать агрессора. А иногда РФ находит способы, как эти ограничения обойти.

Какое государство ввело наиболее эффективные санкции против РФ? Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Реклама

Заморозили российские активы на 200 млрд евро

Европейское государство, которое ввело наиболее эффективные в ЕС санкции против России, – Бельгия. Именно в этой стране в результате введенных ограничений были заморожены российские активы на сумму около 200 млрд евро. Ни одно другое европейское государство не имеет большего результата.

"Основной причиной поразительного результата Брюсселя является факт, что в Бельгии находятся штаб-квартиры двух очень важных для международной финансовой системы структур: Euroclear и SWIFT. Euroclear занимается финансовыми транзакциями и играет важную роль в мировой торговле — ежегодно компания обрабатывает 276 млн транзакций на сумму 897 трлн евро. Также SWIFT, который более известен в мире, без доступа к которому под ударом находятся российский экспорт и импорт, без доступа к которому РФ упала в еще более глубокую финансовую изоляцию", – заметил Гетманцев.

В то же время, другие страны не могут похвастаться таким результатом. Например, санкции были такими:

Португалия заблокировала один счет в 242 евро;

Испания арестовала только три яхты;

Люксембург заморозил активы на сумму 2,5 млрд евро, принадлежащие лицам и находящимся под санкциями компаниям.

Сколько на самом деле россиян попали под санкции за войну против Украины

Ранее "Сегодня" писали, что через месяц от вторжения РФ в Украину только 2379 граждан Российской Федерации попали в мировые санкционные списки.

Реклама

За все преступления России в Украине только 0,000002% населения РФ попали под санкции.

Физическим лицам под этими санкциями запрещены любые банковские транзакции, передача имущественных прав, а все активы, включая движимое и недвижимое имущество, заморожены.

Кто именно и в каких странах попал под такие ограничения, читайте в нашем материале.

Реклама

Читайте также о том, как Еврокомиссия испортила планы Путина по газу, и когда в России наступит дефолт, и при каких условиях это произойдет.