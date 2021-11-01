С сигнализацией, кондиционерами и кулерами с водой: "Укрзализныця" получила новые купейные вагоны

"Укрзализныця" получила новые вагоны / Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" получила первые 5 новых вагонов, в которых есть кнопки вызовы проводника, система сигнализации и кулеры с холодной и горячей водой.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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По условиям контракта 20 из 100 заказанных вагонов должно быть поставлено до конца 2021 года. Первые пять купейных вагонов из этой партии УЗ уже получила.

Как выглядит новый купейный вагон / Фото: Укрзализныця

Что еще нового в вагонах:

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розетки с USB-портами;

держатели для стаканов на столиках;

энергосберегающее освещение;

кондиционеры;

стол для пеленания.

Также в обновленных вагонах отсутствуют нижние ларцы, под полками больше места для багажа, а в купе есть форточки, которые можно открыть для проветривания, даже на окнах для аварийного выхода.

Новые правила "Укрзализныци"

С 21 октября в силу вступили новые карантинные правила, которые не позволяют путешествовать в поездах "Укрзализныци" без прививки или отрицательного ПЦР-теста.

Проверки будут проводить стюарды перед тем, как пустить человека в вагон, а какие документы подходят для проезда – смотрите в нашем материале. На украинских вокзалах также развернули пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирования на COVID-19.

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Также мы писали о том, что "Укрзализныця" 1 октября в системе Prozorro, объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов для обновления парка. В компании это назвали самым масштабным за годы независимости Украины обновлением.