С сигнализацией, кондиционерами и кулерами с водой: "Укрзализныця" получила новые купейные вагоны

"Укрзализныця" получила новые вагоны / Фото: Укрзализныця
"Укрзализныця" получила первые 5 новых вагонов, в которых есть кнопки вызовы проводника, система сигнализации и кулеры с холодной и горячей водой.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
По условиям контракта 20 из 100 заказанных вагонов должно быть поставлено до конца 2021 года. Первые пять купейных вагонов из этой партии УЗ уже получила.
Что еще нового в вагонах:
- розетки с USB-портами;
- держатели для стаканов на столиках;
- энергосберегающее освещение;
- кондиционеры;
- стол для пеленания.
Также в обновленных вагонах отсутствуют нижние ларцы, под полками больше места для багажа, а в купе есть форточки, которые можно открыть для проветривания, даже на окнах для аварийного выхода.
Новые правила "Укрзализныци"
С 21 октября в силу вступили новые карантинные правила, которые не позволяют путешествовать в поездах "Укрзализныци" без прививки или отрицательного ПЦР-теста.
Проверки будут проводить стюарды перед тем, как пустить человека в вагон, а какие документы подходят для проезда – смотрите в нашем материале. На украинских вокзалах также развернули пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирования на COVID-19.
Также мы писали о том, что "Укрзализныця" 1 октября в системе Prozorro, объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов для обновления парка. В компании это назвали самым масштабным за годы независимости Украины обновлением.