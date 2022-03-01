С 1 марта в Украине вырастут пенсии — кому ждать надбавки

Украинцам с 1 марта повысят пенсии / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 марта проведут индексацию пенсий, а также повысят выплаты уязвимым слоям населения. Средний размер повышения составит 260 грн, наименьший – 100 грн.

Об этом говорится в проекте постановления КМУ.

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Индексация выплат с 1 марта составит 14%. Выплаты проиндексируют следующим образом:

военнослужащим (на 705 грн);

страховые пенсии, назначенные до 2019 года (в общей сложности 500 грн, а минимум 100);

минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии (в среднем на 400 грн).

Те, кто не попал в этот список, могут рассчитывать на доплаты. Всем, кто не попал под индексацию, начнут доплачивать 135 грн.

Как получить выплату в условиях военного времени

В связи с введением в Украине военного положения пенсии и другую помощь разрешили получать с помощью денежных переводов.

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Если люди не в состоянии по каким-либо причинам получить деньги по месту жительства (по почте) или нет возможности отправить их на указанный счет, то выплата пенсий и пособий будет производиться денежным переводом.

"Минсоцполитики вместе с Пенсионным фондом и другими органами свяжутся с получателями через личный е-кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического места жительства в этих условиях", – говорится в соответствующем документе Кабинета министров.

Раньше мы сравнивали размер пенсий в разных странах СНГ.

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Также мы рассказывали, почему украинцы так и не научились копить деньги.