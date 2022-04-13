Рынок труда стремительно оживает: кому и сколько готовы платить во время войны

Рассказываем, что сейчас с работой в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины лишила работы больше половины работоспособного населения страны. Но есть и хорошие новости. Бизнес понемногу приходит в себя, количество вакансий на сайтах по трудоустройству начало расти. Правда, соискателей теперь в разы больше, чем работы, да и средние зарплаты пока не дотягивают до довоенных. Но динамика выглядит позитивной.

"Сегодня" разбирались, что происходит на рынке труда во время войны.

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Военная статистика

Согласно последним исследованиям группы "Рейтинг", война оставила без работы больше половины украинцев. По данным социологов, 53% украинцев, которые работали до войны, сегодня не работают, 22% выполняют работу в обычном режиме, 21% граждан — удаленно или частично. Только 2% нашли себе новую работу.

Первый месяц войны украинский бизнес приходил в себя от шока, но уже с конца марта деловая активность увеличилась и количество вакансий начало расти. Правда, предлагаемые оклады немного снизились.

Согласно данным портала Work.ua, 22 февраля средняя зарплата по всем вакансиям на сайте составляла 14 561 грн, а по состоянию на 12 апреля этот показатель снизился до 13 555 грн. То есть разница с довоенным периодом составляет около 1000 грн, или 9,3%.

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Меньше всего военные действия затронули такие категории, как ІТ-отрасль, медицина и фармацевтика, а также сельское хозяйство и агробизнес. Больше всего пострадал сегмент высокооплачиваемых профессий – топ-менеджмент и руководители среднего звена.

Рынок работодателя

Эксперты по трудоустройству говорят, что сейчас на рынке доминирует работодатель. Тем, кто предлагает работу, есть из кого выбрать, ведь без работы осталось достаточно много высококлассных специалистов.

Некоторые из них, конечно, покинули страну, но оставшиеся в Украине в ближайшее время займутся поиском работы. Но если вы не готовы идти работать за низкую зарплату, эксперты советуют подождать – количество вакансий удвоилось с начала войны.

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В начале апреля мы имели 10 тысяч актуальных вакансий– это в 2 раза больше, чем после начала войны. Новый рекорд нового этапа. 4 апреля количество актуальных вакансий на нашем портале пересекло отметку в 10 тысяч. Еще три недели назад было 5 тысяч вакансий, – говорит соучредитель компании Work.ua Артур Михно.

По его словам, в течение месяца среднее количество новых публикуемых вакансий ежедневно тоже постоянно увеличивалось и выросло в два раза. Он надеется, что эти цифры говорят об устойчивом и достаточно динамичном тренде.

Количество компаний, имеющих актуальные вакансии, также возросло в 2 раза в течение последнего месяца. Количество отзывов на вакансии достигло уровня 75% от довоенного положения. А среднее количество отзывов на одну вакансию более чем в пять раз выше, чем в довоенное время. Но до довоенных показателей еще далеко. Рынок все еще в глубоком кризисе и общее количество вакансий меньше в восемь раз, чем в довоенный период. Было свыше 80 тыс., сейчас – немного более десяти тысяч, – говорит Артур Михно.

Большинство вакансий на сайте предлагают невысокие зарплаты на уровне 10-15 тысяч грн в месяц. При этом, если вы потеряли работу, то податься на такую вакансию без опыта вполне возможно. Чаще всего работу предлагают кладовщикам, курьерам, продавцам-консультантам.

Что дальше

Перспективы рынка труда Украины полностью зависят от того, как быстро закончится война и в каких объемах начнется финансирование восстановления инфраструктуры страны. Если в страну потекут деньги стран-доноров и репарации со стороны России, то, скорее всего, нас ждет стремительный рост зарплат, особенно в сферах, которые связаны со строительством.

Связано это будет с двумя факторами. Из-за того, что часть украинцев выехала в Европу и назад не вернется, на рынке возникнет дефицит рабочей силы. С другой стороны, большие объемы инвестиций потребуют большее число работников. Не исключено, что многим украинцам придется менять профессию, чтобы быть в тренде.

Но есть и другие мнения. Если конфликт с Россией окажется замороженным и над страной повиснет угроза новой войны, наподобие того, как это было между первой и второй чеченскими войнами, то инвестировать в Украину никто не будет. В этом случае рост экономики будет вялым, а рост доходов населения будет растянут на годы.

Ранее мы писали о том, как украинцы обходят ограничения на вывоз валюты за границу. О том, где украинцам заработать деньги во время войны, читайте здесь.