Рынок топлива: "новогодняя спячка" цен отменяется, ждем подорожания

/ Фото: Сегодня

Перед Новым годом в соцсетях появилась шутка от автомобилистов: "Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты! Сделай, чтоб подешевел А-95-й!" Но пока Минэкономики повысило цены на бензин и дизтопливо, а некоторые сети, напротив, их снизили и без дедушки Мороза. Наконец-то пошли вниз и "космические" цены на автогаз. Как могут измениться в период новогодних и рождественских праздников цены на нефтепродукты, выяснили "Сегодня".

Наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Министерство экономики 22 декабря опубликовало новые предельные рекомендованные цены на бензин и дизтопливо. Они оказались выше предыдущих. Теперь максимальная цена на "обычный" бензин не должна превышать 30,97 грн/л (+19 коп.), на "обычное" дизтопливо – 30,16 грн/л (+3 коп.).

Это первое за ноябрь и декабрь повышение рекомендованных цен, до того они снижались. Рекомендованные цены Минэкономики за это время опустились на 3,33 грн/л на бензин и на 4,20 грн/л на дизель. Средние розничные цены на АЗС снизились за два месяца на 1,1 грн/л на бензин и на 0,7 грн/л на дизель.

Эксперты объясняют значительную разницу тем, что сети среднего и эконом-сегмента опускали цены намного меньше, чем рекомендовало Минэкономики, так как они были ниже предельных.

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"По максимальным ценам торгуют только на АЗС премиум-сегмента, поэтому у них бензин А-95 подешевел за ноябрь и декабрь на 3,30 грн/л, ДТ – на 4,20 грн/л. На более дешевых заправках цены снижались не так быстро, а то и не менялись, несмотря на рекомендации, что в итоге сказалось на средних ценах", – объяснил Геннадий Рябцев.

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

Рекомендации Минэкономики изменили тренд на снижение цен на бензин в ряде регионов, прежде всего там, где велика доля АЗС премиум-сегмента. В половине областей бензин подорожал в среднем на 1-7 коп./л. в половине, плюс Киев подешевел на 1-16 коп./л. Самое большое снижение цен на бензин в Закарпатской и Винницкой областях – на 16 коп. /л, самый большой рост в Луганской обл. – на 11 коп./л А вот дизтопливо подешевело повсеместно на 1-18 коп./л.

Самые высокие цены на бензин А-92 и дизель на Луганщине: А-92 стоит 30,35 грн/л (+7 коп.), ДТ – 30,91 грн/л (не изменилась). Самый дорогой бензин А-95 в Киеве – 31,40 грн/л (-3 коп.).

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Самые низкие цены на бензины в Сумской обл.: А-92 – 28,96 грн/л (-6 коп.), А-95 – 29,87 грн/л (-8 коп.), на ДТ в Закарпатской – 28,75 грн/л (-18 коп.).

Стоимость автогаза в большинстве регионов (21 из 25) пошла вниз на 2-7 коп./л либо не изменилась. В трех областях и в Киеве газ подорожал в пределах статистической погрешности – на 1-2 коп./л. Самый дорогой газ по прежнему в Луганской обл. – 19,39 грн/л (цена не изменилась), самый дешевый – в Ровенской обл. – 18,81 грн/л (-3 коп.).

Разброс цен увеличился по бензинам и ДТ и уменьшился по автогазу. По А-92 разброс составляет 5,5% (1,39 грн/л), было 4,3%, по А-95 – 5,1% (1,53 грн/л), было 4,9%, по дизелю – 7,5% (2,16 грн/л), было 6,6%, по газу – 3,1% (0,58 грн/л), было 5,2%.

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,44 грн/л (-4 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,21 грн/л (0 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 29,40 грн/л (-6 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 19,04 грн/л (-2 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Геннадий Рябцев говорит, что главной причиной того, что начался рост цен на горючее, стала нестабильность цен на нефть в мире. Это привело к повышению котировок в опте у нас, тренд на снижение сменился на растущий. Последней точкой стали рекомендации Минэкономики по предельным ценам.

Как сообщил Сергей Куюн, розничные цены вели себя разнонаправленно: в некоторых сетях АЗС премиум-сегмента, у которых прайсы соответствуют граничным, цены повысились до рекомендованных.

"На WOG и ОККО бензин А-95 подорожал на 19 коп./л, до 30,97 грн/л, ДТ на 3 коп./л, до 30,16 грн/л. На станциях сети Shell бензины подорожали на 19-20 коп./л: А-92 — до 30,59 грн/л, А-95 — до 30,97 грн/л. Цена ДТ выросла на 3 коп./л, до 30,16 грн/л", – уточнил эксперт.

А вот сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, снизили стоимость бензинов и ДТ на 20-50 коп./л. На станциях сети Chipo бензины подешевели на 36 коп./л: А-92 — до 29,06 грн/л, А-95 — до 29,76 грн/л. Цена ДТ опустилась на 54 коп./л, до 28,56 грн/л. В сети Marshal цены снизились на 30 коп./л: А-92 подешевел до 28,50 грн/л, А-95 — до 29,50 грн/л, ДТ — до 28,10 грн/л. Все виды топлива в сети "Авантаж" подешевели на 50 коп./л, KLO — на 30-40 коп./л. Еще ряд сетей снизили цены на 10-70 коп./л.

Продолжил дешеветь и автогаз. По информации Артема Куюна, сети АЗС эконом- и среднего ценовых сегментов, уменьшили его стоимость в пределах 10-25 коп./л. На АЗС KLO и "Авантаж 7" цена газа снизилась на 9 и 10 коп./л, до 19,49 грн/л и 18,42 грн/л соответственно. Газ на станциях Mango подешевел на 23 коп./л, до 18,75 грн/л.

Что может измениться за неделю

Мнения экспертов по бензину и ДТ разошлись.

Сергей Куюн говорит, что на этой неделе и в период праздников розничные цены сохранятся на нынешнем уровне. По его оценке, последние в этом году рекомендованные цены от Минэкономики, которые должны появиться не позже 31 декабря, будут мало отличаться от нынешних. Это послужит дополнительным фактором стабильности.

Геннадий Рябцев уверен, что роста цен не избежать.

"Ожидаемой нами ранее традиционной "новогодней спячки" цен, скорее всего, не будет, бензин и дизель за эту неделю плюс длинные праздники подорожают в среднем еще на 30-40 коп./л, – подсчитал Геннадий Рябцев. – Причин несколько: дорожающая нефть, рост оптовых цен на импорт и, как оказалось, не все наши трейдеры успели закупить достаточно запасов топлива, чтобы не было его дефицита на праздники".

Артем Куюн ожидает, что снижение цен на автогаз продолжится как в конце этого, так и в начале следующего года.

"В опте накоплен потенциал около 1 гривни на литре, и хотя цена нефти, которая опосредованно влияет на цену LPG-газа, опять пошла круто в гору, думаю, что инерционное снижение рано или поздно будет иметь место, – аргументирует Артем Куюн. – Если подорожание нефти продолжится, то общая картина на праздниках не изменится. А вот если к Новому году цена нефти пойдет круто вниз, тогда потенциал, что накопился, реализуется быстрее".

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