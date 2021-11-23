Рынок топлива: конец ноября будет по-летнему "жарким"

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На топливном рынке Украины за неделю случилось два форс-мажора: сперва крупная авария с пожаром на "Укртатнафте", которая привела к остановке завода, затем урезание поставок топлива белорусскими поставщиками почти вполовину.

Рынок бензина и дизеля, цены на котором пошли было вниз, тут же замер в ожидании крупного "шторма". Лишь автогаз привычно дорожал, подбираясь к рекордным 20 грн за литр.

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Детальный анализ ситуации на рынке топлива и прогнозы о том, что дальше будет с ценами на горючее в ноябре, дали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Цены на бензины вели себя по-разному. А-95 подешевел на 2-11 коп./л, в зависимости от региона, максимально (на 15 коп./л) – в Луганской области, где его стоимость была самой высокой. Цена А-92, которая намного меньше предельных цен, рекомендованных Кабмином для бензинов, осталась стабильной. Дизтопливо также подешевело немного: на 1-15 коп. в зависимости от региона, а на Донбассе даже подорожало на 12 коп./л. Максимальное снижение цен – на 17 коп./л было также в Луганской области.

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Автогаз только дорожал – в среднем на 25 коп./л, в большинстве областей – на 27-30 коп./л. Самый большой рост цен (+33 коп./л) в Закарпатской области, самый незначительный рост (+18 коп./л) – в Ровенской.

По словам экспертов, снижение цен на бензины и ДТ затормозилось по двум причинам: прекращение отгрузки топлива из-за аварии на Укртатнафте (20% рынка) и отсутствие новых рекомендуемых цен, которые публикуются раз в 10 дней. Ожидается, что они будут оглашены 25 ноября. Пока цена в розницу "обычного" бензина не должна превышать 33,18 грн/л, "обычного" дизтоплива – 31,55 грн/л.

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

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Самые высокие цены на бензин А-92 и дизель на Луганщине: А-92 стоит 32,18 грн/л, ДТ – 32,01 грн/л. Самый дорогой бензин А-95 снова в Киеве – 33 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской области: А-92 – 30,12 грн/л, А-95 – 31,10 грн/л – не изменились, ДТ – 29,97 грн/л (-1 коп./л). Сумщина – по-прежнему единственная область, где дизелем можно заправиться дешевле 30 грн/л.

Самый дорогой газ в Одесской области – 19,23 грн/л (+23 коп./л), самый дешевый снова в Киеве – 18,82 грн/л.

Разброс цен не изменился по бензину А-92, уменьшился по бензину А-95 и ДТ и увеличился по газу. По А-92 разброс составляет 6,9% (2,06 грн/л), по А-95 – 6,1% (1,90 грн/л), было 6,3%, по дизелю – 6,8% (2,04 грн/л), было 7,3%, по газу – 2,2% (0,41 грн/л), было 1,9%.

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 30,87 грн/л (0 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 31,77 грн/л (-6 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 30,56 грн/л (-5 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 19 грн/л (+25 коп.)

Анализ ситуации на рынке

В отличие от вялой розницы, цены в опте показали за неделю стремительный рост. По словам Сергея Куюна, дизтопливо в среднем подорожало за неделю на 2,13 грн/л (+7,97%), бензины — на 43 коп./л (+1,51%). Причиной послужила пауза в отгрузках из Кременчуга вследствие аварии.

"Беда не приходит одна, "порадовали" белорусы, сообщившие о сокращении ноябрьских поставок на 30-40%, хотя речь шла о 10-15%, – говорит Сергей Куюн. – А это минус почти 100 тыс. т. Официальная версия – правительство Беларуси обязало создать 30-дневные запасы на внутреннем рынке. На украинском рынке начался ажиотажный рост, под конец недели оптовый рынок вышел на 28–29 грн/л".

Сергей Куюн напомнил, что белорусские НПЗ являются крупнейшими поставщиками дизтоплива в Украину. В 2021 году на них приходится 43% поставок (2,34 млн т), что больше, чем год назад, на треть (было 1,73 млн т).

Геннадий Рябцев уверен, что украинская розница использовала проблемы на Кременчуге, как повод для приостановки снижения цен в рознице. Но на самом деле трейдеры сейчас страхуются и заказывают в Беларуси больше топлива, чем необходимо. По его словам, ажиотаж уже спал, оптовые цены остановились и готовы снижаться.

Артем Куюн сообщил, что всю неделю продолжался рост цен на LPG-газ как в опте, так и в рознице. Средняя стоимость в опте выросла на 390 грн/т, до 32 270 грн/т. Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 25 коп./л, до 19,00 грн/л.

На WOG стоимость газа выросла на 10 коп./л, до 19,68 грн/л, на SOCAR — на 20 коп./л, до 19,58 грн/л. Автогаз на AMIC подорожал на 16 коп./л, до 18,77 грн/л, на Shell ресурс прибавил 8 коп./л (до 18,97 грн/л). У "БРСМ-Нафта" и Motto газ подорожал в среднем на 33 и 19 коп./л, до 19,30 грн/л и 19,24 грн/л соответственно. Сеть "Приват" повысила цены в среднем на 15-16 коп./л, до 18,32-18,33 грн/л. Еще ряд сетей подняли цены на 10-40 коп./л.

Что может измениться за неделю

Эксперты разошлись в прогнозах о том, какими окажутся новые расчетные рекомендованные цены Кабмина на бензин и ДТ, влияющие на уровень цен на рынке.

Геннадий Рябцев говорит, что возможен их рост, в том числе и потому, что за неделю доллар подорожал на 50 коп.

"Топливо покупают в валюте, а продают в гривнях, каждое удорожание доллара на 10 коп. прибавляет к цене литра топлива около 6 коп.", – уточнил Геннадий Рябцев.

Расчеты Сергея Куюна показывают: по бензину рекомендованные цены все же должны снизиться на 70 коп./л, почти до 31 грн/л, по ДТ – аж на 1 грн/л, до 29,5 грн/л. Эксперт уточнил: цифры могут быть подкорректированы, однако снижение будет однозначно. Тем более, что в Украине после восстановления отгрузок "Укртатнафты", оптовые цены уже пошли вниз.

При этом неясно, будут ли цены в рознице снижены так намного на самом деле. Главная причина – возможный дефицит топлива.

"На этой неделе рынок ожидает возвращения на рынок "Укртатнафты", сообщившей об устранении неполадок, – анализирует Сергей Куюн. – Не исключено, что сменится и белорусский настрой. Но по факту на рынке возник крепкий дефицит оценочным объемом 8% (или 54 тыс. т.), который быстро нейтрализовать будет проблематично. Конец ноября будет по-летнему жарким".

По сжиженному газу прогноз неутешительный: он станет еще дороже, причем заметно.

По словам Геннадия Рябцева, не прекратился, как обычно бывает перед зимой, высокий сезон потребления сжиженного автогаза. Его стали закупать для промышленных целей элеваторы, сахарные заводы и другие структуры, которые раньше использовали газообразный метан (природный газ). Теперь метан вдвое дороже LPG-газа, а его предложение на рынке выросло ненамного.

Артем Куюн пессимистичен: рост цен на газ должен к концу ноября превысить в рознице 20 грн/л (пока максимальная цена – 19,88) и пойти дальше.

"Разброс цен составит от 19,50 грн/л у дискаунтеров до 20,50 грн/л в премиум-сетях", – уточнил эксперт.

Хотя цена бензина менялась мало, Украину сотрясали другие громкие события. Подробнее смотрите в сюжете.