Рынок топлива – насколько подорожает бензин до конца апреля

Цены на горючее сильно разнятся в зависимости от региона, с бензином есть перебои, больше всего подорожало дизтопливо

Цены на нефтепродукты в Украине снова пошли в рост после снижения на предыдущей неделе. При этом начались перебои с бензином. Отдельные сети подняли стоимость литра дизтоплива на 1,4 грн. Дорожают и бензин, и газ, но медленнее. Однако регионам нет единого ценового тренда – в некоторых областях топливо даже подешевело.

О том, что произойдет с ценами на нефтепродукты в ближайшую неделю, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

В среднем по Украине цены изменились мало – по бензинам и газу плюс 3-5 копеек на литре, а дизель даже подешевел на пятак. Но в отдельных регионах скачки намного значительнее: от +45 коп./л (бензин А-92, Запорожская обл.) до -57 коп./л (ДТ, Киевская область). По словам экспертов, на среднюю цену по региону влияет удельный вес представленных там брендов. Если сеть, имеющая большое количество АЗС в той или иной области, значительно корректирует цены, это сразу влияет на средний показатель. И наоборот.

В итоге картина по областям получилась пестрой. За неделю топливо подорожало на 15-40 коп./л в шести областях, на 2-13 коп./л – в десяти областях, подешевело на 10-57 коп./л тоже в шести областях, В двух областях – Луганской и Черниговской – и в Киеве цены остались стабильными. Самое значительное удешевление было на Киевщине 37-42 коп./л по бензину, 57 коп./л по дизтопливу.

Максимальные цены на бензин и ДТ среди областей в Луганской области: 29,09 грн за литр А-92, 29,67 грн за литр А-95, 29,50 грн за литр ДТ. Но в Киеве и А-95, и дизель стоят еще дороже: 30,24 грн/л и 29,74 грн/л соответственно. По-прежнему самые низкие цены на бензины в Сумской области: литр А-92 стоит 27,07 грн, литр А-95 – 28,03 грн. Дизтопливо, как и ранее, самое дешевое в Харьковской области – 27,47 грн/л.

Средняя цена на автогаз повысилась на 3 коп./л, до 15,79 грн/л. Самый дорогой газ в Луганской области – 16,17 грн/л, самый дешевый в Черниговской – 15,53 грн/л.

Разброс цен уменьшился по бензинам и дизтопливу и не изменился автогазу. По А-92 разброс составляет 7,5% (2,02 грн/л), было 7,9%, по А-95 – 5,9% (1,64 грн/л), было 6,2%, по дизелю – 7,4% (2,03 грн/л), было 7,9%, по автогазу – 4,2% (0,64 грн/л).

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 27,76 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,63 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,20 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,79 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что цены повышались в сетях нижнего ценового сегмента.

"Больше всего подняла цены сеть станций "Олас": на бензин на 1 грн/л, ДТ — на 1,41 грн/л: бензин А-95 подорожал до 28,90 грн/л, А-92 — до 27,90 грн/л, ДТ — до 26,90 грн/л. Сеть "Татнефть-АЗС-Украина" повысила цены на все виды топлива на 72-90 коп./л: бензин А-95 подорожал до 29,10 грн/л, А-92 — до 28,08 грн/л, ДТ — до 28,62 грн/л, – конкретизировал Сергей Куюн. – В сети "Укр-Петроль" дизтопливо подорожало на 70 коп./л, бензины — на 60 коп./л. Сеть Motto повысила цены на бензины на 33 коп./л, на ДТ — на 40 коп./л. BVS, "Фактор", "Катрал" и Prime подняли цены на 10–40 коп./л. На "Авантаж 7" бензины подорожали на 50 коп./л. "БРСМ-Нафта" повысила цены на бензины на 28 коп./л, на ДТ — на 20 коп./л. Цена А-95 увеличилась до 27,34 грн/л, А-92 — до 26,34 грн/л, ДТ — до 25,75 грн/л. На станциях KLO на 20 коп./л подорожало только дизтопливо – до 29,19 грн/л".

Геннадий Рябцев пояснил, что начался рост цен на топливо в опте, за неделю они повысились на 4-6%, а запасы у региональных операторов, в отличие от более крупных сетей, ограничены.

"Причина роста оптовых цен сезонная – есть два периода, когда оптовики закупают топливо впрок: это середина декабря и середина апреля, то есть перед праздниками, – пояснил Геннадий Рябцев. – Кроме того, они сейчас пополняют запасы из-за плановой остановки наших крупных поставщиков Мозырского НПЗ (Беларусь). По-прежнему непонятна ситуация с поставками российского топлива, что дополнительно влияет на цены".

Артем Куюн отметил, что как на оптовом, так и на розничном рынке сжиженного газа за неделю заметных изменений не было. Запасы ресурса сейчас явно превышают прирост поставок, что может говорить о сокращении потребления в стране и не позволяет расти ценам в рознице.

"Средняя стоимость сжиженного газа в опте за последнюю неделю снизилась на 100 грн/т, до 24 840 грн/т", – говорит Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Эксперты прогнозируют, что средние розничные цены на бензин и ДТ на наступившей неделе сохранятся. Но отмечают, что потенциал для подорожания уже формируется из-за роста оптовых цен.

"Рост в опте будет продолжаться, его подстегнет повышение цен на нефть с 63 до 67 долларов за баррель. Но в апреле цена бензина выше 30 грн/л не будет. Зато в мае, когда прекратится действие меморандума между трейдерами и Кабмином об ограничении цен, возможно подорожание топлива примерно на 1 грн/л уже на майские праздники", – прогнозирует Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн отметил, что после "ралли" с ценами на прошлой неделе ситуация стабилизировалась в опте, настал черед розницы.

"К сожалению, ясности с поставками топлива по импорту не прибавляется, и это повышает нервозность, прежде всего речь идет о дизтопливе. Тем более, что активизировались железнодорожные перевозки, нужен дизель для тепловозов. Думаю, будет коррекция цен на ДТ в сетях-дискаунтерах в сторону роста", – подытожил Сергей Куюн.

Артем Куюн также говорит, что до конца недели цены на газ не изменятся, но к маю ожидает их повышения.

"Трейдеры отмечают, что в остатках находится крупное количество автогаза, которое сдерживает потенциальный рост цены в рознице, – анализирует эксперт. – Но напомню, что поставки идут недостаточно, поэтому в мае украинский рынок может столкнуться с острым дефицитом ресурса из-за прекращения отгрузок "Роснефти" и ремонтов на ряде заводов-поставщиков. Это приведет к росту цен".

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