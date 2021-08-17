Рынок топлива: цены на бензин и дизель пошли вниз, на сколько еще может подешеветь горючее

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Топливо в Украине начало дешеветь, но пока это не очень заметно. Цены снижены далеко не на весь ассортимент, а сжиженный газ дорожает по-прежнему. О том, что будет с ценами на горючее на этой неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Минэкономики 13 августа обнародовало новые рекомендованные цены на бензин и дизтопливо, которые будут действовать в ближайшую декаду августа. Максимальная розничная цена на "обычный" бензин не должна превышать 31,67 грн/литр (-19 коп.), на "обычный" дизель – 28,64 грн/л (-60 коп.).

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Цены на премиум-топливо и автогаз не регулируются.

Трейдеры отреагировали своеобразно: если дизель подешевел в среднем на 21 коп./л, то бензин А-95 – лишь на пятак, а на "92-й" средние цены не изменились. В четырех областях и в Киеве А-92 даже подорожал на 1-14 коп./л, но цены на него остались ниже предельных.

А-95 подешевел на 2-12 коп./л во всех регионах, кроме Сумской области, где цены на бензин самые низкие, и Киева. На Сумщине мониторинг показал рост на 1 коп./л, в столице "пятый" подорожал на 9 коп./л, до 31,59 грн/л, недобрав до предельных цен две копейки.

Заметнее всего снизилась стоимость ДТ: в большинстве областей оно подешевело на 20-25 коп./л. Самое большое удешевление в Кировоградской области: на 34 коп./л, самое незначительное – в Сумской: на 3 коп./л. Но в Киеве дизель опять-таки прибавил в цене 12 копеек.

Автогаз продолжает бить ценовые рекорды: средняя стоимость выросла за неделю еще на 20 коп./л, до 17,42 грн/л.

Самый большой рост цен в Луганской области – на 34 коп./л (до 17,79 грн/л).

Самые высокие цены в двух регионах: Луганской области и Киеве. А-92 и автогаз дороже всего на Луганщине: А-92 здесь стоит 30,77 грн/л, газ – 17,79 грн/л. А дизель и А-95 – в столице: соответственно 29,64 и 31,59 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и в Сумской области: А-92 – 28,21 грн/л, А-95 – 29,29 грн/л, На ДТ – в Николаевской области: 27,80 грн/л. Самый дешевый газ на Харьковщине – 17,20 грн/л и в Киеве – 17,21 грн/л.

Разброс цен увеличился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 9,1% (2,56 грн/л), было 8,8%, по А-95 – 7,9% (2,30 грн/л), было 7,6%, по дизелю – 6,6% (1,84 грн/л), было 6,3%, по автогазу – 3,4% (0,59 грн/л), было 2,6%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,32 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,22 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,25 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 17,42 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что главная причина снижения цен в рознице – начавшееся на прошлой неделе удешевление бензина и особенно дизтоплива в опте. За неделю цены на мелкооптовые партии ДТ в среднем снизились на 90 коп./л (-3,62%), на бензины – на 13-18 коп./л (-0,56%).

В рознице отдельные сети также существенно опустили цены. Если средняя цена А-95 снизилась на 5 коп./л, до 30,22 грн/л, то, например, WOG опустил цену на него на 19 коп./л, до 31,67 грн/л, на ДТ – на 60 коп./л, до 28,64 грн/л. SOCAR снизил цену бензинов на 19-21 коп./л.

В сети Shell А-92 и А-95 подешевели на 9 и 19 коп/л, до 30,80 и 31,67 грн/л, ДТ – на 55 коп./л, до 28,69 грн/л. В сети KLO на 55 коп/л подешевел только дизель, до 28,54 грн/л.

Сергей Куюн поддержал практику госрегулирования цен на нефтепродукты. По его оценке, предварительные данные говорят о том, что продажи в сетях с легальным топливом выросли, а доля поддельного бензина на рынке уменьшилась.

"Во время июльских "качелей", связанных с легким дефицитом продукта на рынке, удалось избежать панического роста на АЗС, – аргументировал Сергей Куюн. – А он точно был бы, если бы не "госпотолок". В опте цена улетела почти на 2 грн/л, но на "пистолете" это не сказалось. И еще больше я не уверен, что цены так быстро пошли бы вниз, как идут уже вторую декаду, согласно расчетам на основе мировых котировок. Ну и главное: исчезла конспирология насчет картелей, сговоров… Интересует логика ценообразования – смотрите на сайте Минэкономики".

Геннадий Рябцев отметил, что на рынке появилась новая тенденция: стали больше продавать премиального топлива, цены на которое не подлежат госрегулированию. Эксперт говорит, что такая практика заметна в Киеве и городах-миллионниках и мало популярна в глубинке, где доходы населения заметно ниже. Хотя, по его словам, в нормативных документах нет деления топлива на "обычное" и "премиальное".

Сжиженный газ продолжил дорожать.

Как сообщил Артем Куюн, за неделю средняя цена газа в сетях АЗС повысилась на 20 коп./л, до 17,42 грн/л. Рост был значительнее в сетях нижнего ценового сегмента. Так KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 40 коп./л и 60 коп./л, до 17,89 грн/л и 16,98 грн/л. В сети UPG цена выросла на 40 коп./л – до 17,35 грн/л. На станциях AMIC газ подорожал на 41 коп./л, до 17,35 грн/л, на "БРСМ-Нафта" и Motto – на 33 и 35 коп./л, до 17,58 до грн/л и 17,41 грн/л. "Приват" повысил цены на 35 коп./л, до 16,96 грн/л. На OKKО стоимость газа поднялась на 30 коп./л, до 17,99 грн/л, на SOCAR – на 10 коп./л, до 17,98 грн/л.

"Средняя розничная цена газа с начала июля по 13 августа выросла на 2,05 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 29 070 грн/т (+2,55 грн/л в пересчете)", – подытожил Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов совпадают: цены на бензины и дизтопливо на этой неделе остановятся.

"На рынке равновесие спроса и предложения нефтепродуктов достаточно, поэтому нет предпосылок для изменения цен", – пояснил Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев также ожидает стабильных цен как на бензин, так и на ДТ, ибо операторы рынка уже отреагировали на новые, более низкие, рекомендованные Кабмином цены. А так как новые расчеты от Минэкономики появятся ближе ко дню Независимости, то на рынке установится "ценовой штиль".

Автогаз еще неделю будет дорожать, так как потенциал роста оптовых цен (2,55 грн/л) не выбран, уверен Артем Куюн.

"Пока цены в опте прекратили быстрый рост. Похоже, что будет аналогичная неделя, рост цен в пределах 50 коп./л", – прогнозирует Артем Куюн.

Эксперт ожидает, что уменьшится разброс в цене на газ между дорогими премиальными сетями и сетями эконом-сегмента. Первые, по его расчетам, повысят цены на 10-15 коп./л, вторые – на 30-50 коп. Если это произойдет, то в премиум-сегменте цена газа превысит 18 грн/л, в эконом-сегменте дойдет 17,50-17,80 грн/л.

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