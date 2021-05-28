Руководитель порта "Южный" сознательно загоняет в миллионные убытки государственные предприятия, – нардеп

Из-за действий руководителя порта "Южный" целый ряд государственных предприятий понесет миллионные убытки, с этим должен разобраться новый министр инфраструктуры. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов, комментируя остановку перевалки железной руды в порту. Об этом сообщает "Politeka".

"На эту ситуацию надо смотреть с точки зрения государства. Из-за таких действий недополучит порт, недополучит Администрация морских портов (АМПУ), недополучит железная дорога. Это достаточно легко посчитать. Если умножить неперевезенные объемы на стоимость перевалки, миллионов 200 УЗ недополучит, миллионов 150 – АМПУ, миллионов 100 – сам порт. Поэтому это чистые потери государственных предприятий от того, что новый руководитель порта, вместо того, чтобы заниматься операционной эффективностью, занимается лоббированием интересов частного конкурента госпорта", – пояснил нардеп.

Он высказал убеждение, что на эту ситуацию должен обратить внимание новый министр инфраструктуры Александр Кубраков, чтобы не допустить коллапса в работе госкомпании и разобраться, почему некогда прибыльное предприятие планомерно загоняют в убытки.

Реклама

"Есть новоназначенный министр инфраструктуры. Я думаю, он должен внимательно посмотреть на эффективность руководителя порта. Вопрос: почему в прошлом году там была прибыль 500 с лишним миллионов, а после того, как сменили руководителя – все пошло вниз, и сейчас вместо прибыли убытки? Почему падают объемы перевозок? Судя по всему, это кадровая ошибка, которую, надеюсь, исправят", - резюмировал Магомедов.

Напомним, в мае порт "Южный" потребовал от горно-обогатительных комбинатов распределить грузопоток между ним и частным терминалом "ТИС – УГОЛЬ" в пропорции 50/50. И это при том, что госпорт эффективнее частного и может самостоятельно переваливать свыше 80% общего грузопотока железной руды. Эти неправомерные требования они пытаются зафиксировать в новых долгосрочных контрактах и отказываются подтверждать объемы ЖРС для перевалки без их подписания, что может указывать на лоббирование частных интересов руководителем госпорта.

В ОП "Укрметалугпром" заявили, что руководство порта "Южный" сознательно блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала "ТИС". Эта манипулятивная политика может привести к остановке перевалки руды в портах, а соответственно – к миллиардным потерям бюджетов и государственных предприятий, в том числе "Укрзализныци", которая только весной получила первый прибыльный месяц после 12-миллиардных убытков в прошлом году.