Рубль пробил дно! Валюта агрессора обвалилась до исторического минимума

Что происходит с рублем на бирже / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский рубль на международных торгах обвалился более чем на 30%. По словам экспертов, такой низкий курс был последний раз в 1998 году.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, а также результаты торгов на бирже Forex.

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Самый сильный спад был зафиксирован рано утром 28 февраля. За один доллар можно было купить 114 рублей, а евро стоило 127.

"Мосбиржа" даже приняла решение отложить начало торгов до 10 утра. После открытия курс там прыгнул до 99 рублей за доллар.

В то же время официальный курс Центробанка – 83,5 рублей за доллар, а населению валюту в обменниках продают по 100–190 рублей.

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Что происходит?

После преступного нападения Путина на Украину западные страны отреагировали жесткими санкциями. В частности, были введены санкции против российского Центробанка, а именно против его международных резервов, составляющих свыше 600 млрд. дол.

Это значит, что теперь Центробанк никак не сможет помочь рублю, который он до этого сдерживал. Учреждение также сообщило, что замораживает вклады населения для обеспечения нужд армии.

Поэтому и из-за новостей о возможном отключении от SWIFT в российских городах началась паника – люди с 5 утра ждут в километровой очереди в банкомат.

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"Сегодня" также писали, что будет с карточками россиян в случае отключения от SWIFT и рассказывали, от чего Украина просит отключить РФ.