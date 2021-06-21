Рост зарплат членов НКРЭКУ на 50% оплатят потребители жилищно-коммунальных услуг, – нардеп

Эти средства заложены в платежки и оплачиваются каждым потребителем, объяснил Алексей Кучеренко

Увеличение фонда заработной платы на 47% с июля 2021 года будет профинансировано за счет всех потребителей коммунальных услуг.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, сообщает "Politeka".

"Еще раз объясню, что никто себя не тешит иллюзиями: содержание нелегитимного НКРЭКУ лежит на плечах всех без исключения потребителей коммунальных услуг. Каждый водоканал, облгаз, облэнерго платит в бюджет специальные взносы, с которых питается НКРЭКУ. Эти средства заложены в платежки и оплачиваются каждым потребителем", - отметил нардеп на своей странице в Facebook.

Он отметил, что решение увеличить фонд заработной платы на III квартал 2021 года на 47% будет принято на заседании 23 июня.

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"На следующую среду планируют пересмотреть смету и ставку зарплаты. Там предусмотрено повышение зарплат на 47%, по сравнению с прошлым годом. Их не смущает ревизия Счетной палаты, уголовное дело по факту незаконной выплаты премий. И никто комиссии не указ – потому что они, видите ли, "независимый" орган", – отметил нардеп.

Напомним, в 2021 году члены НКРЭКУ решили повысить себе заработную плату в 1,5 раза, увеличив бюджетное финансирование до 700 млн грн в год. В 2020 году их зарплата выросла в 2 раза – в среднем до 2,1 млн грн.

Кроме роста зарплат, НКРЭКУ практикует премирование членов комиссии в 50% должностного оклада каждые 3 месяца. Последняя премия в размере 1,25 млн грн была утверждена в конце апреля.