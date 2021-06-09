Рост цен в Украине ускорился. Что происходит с инфляцией?

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, а на мясо и мясопродукты на 1,8-1,0%

Как изменилась инфляция в Украине в мае 2021 года. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

В мае 2021 года ускорился рост потребительских цен в Украине. С 0,7% в апреле инфляция выросла в мае до 1,3%.

Как сообщает Государственная служба статистики, базовая инфляция осталась на уровне 0,7%.

Рост потребительских цен ускорился в годовом измерении до 9,5% с 8,4% по итогам апреля. Отмечается, что с начала года инфляция в Украине составила 6,1%, базовая – 3,9%.

"На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего (на 14,5% и 6,8%) подорожали фрукты и подсолнечное масло. На 1,8-1,0% выросли цены на мясо и мясопродукты, макаронные изделия, рис, масло, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 17,5% подешевели яйца, на 0,5% – овощи", – говорится в сообщении.

Как ожидает Национальный банк Украины, инфляция в этом году составит 8%.

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В НБУ считают, что пик инфляционного всплеска на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года, а осенью инфляция начнет снижаться. Инфляция вернется в целевой диапазон около 5% в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем.

Напомним, согласно обновленному макропрогнозу правительства, уровень инфляции в 2021 году вырастет до 11,6% с ожидавшихся 8,7%, а ВВП Украины в годовом выражении упадет на 4,8% с ранее прогнозированных 3,9%.

Ранее в НБУ отказались включать печатный станок. Как объяснил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, эмиссия гривни в нынешних условиях приведет к инфляции и девальвации, а пополнить бюджет страны в кризис помогут другие инструменты.

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