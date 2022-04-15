Россию накрыла волна паники – о чем свидетельствуют результаты опроса

Рынок труда в России идет вслед за военным кораблем / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

Экономика России постоянно приближается к краху, это чувствует и население страны, которое боится за свою работу.

Как пишет Forbes, в течение марта – апреля, образовательная платформа Skillbox опросила россиян из крупных городов о карьерных перспективах.

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Опросили 64,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 41 года. Результаты показали, что абсолютное большинство (64%) людей испытывают тревогу, связанную с работой. Часть из них (20%) к моменту проведения опроса уже были безработными.

Жители РФ чувствуют неопределенность по поводу карьеры на текущем месте труда (66,9%), еще часть (38%) откровенно боится потерять работу, а еще почти треть (29%) понимают, что вскоре их профессия будет никому не нужна.

Экономике России все хуже

Специалисты прогнозируют, что безработица в России 2022 года достигнет минимум 9%. Это будет самым высоким показателем за последние 30 лет. Данные российского "Центра стратегических разработок" свидетельствуют, что под серьезную угрозу попали не менее 2 миллионов рабочих мест. В Минтруда РФ сообщили, что только за последнюю неделю марта 100 000 работников отправили в неоплачиваемые отпуска.

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Российский рубль на бирже закрепился на уровне 80-81 руб/долл. Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев отметил, что обменный курс не обязательно отражает рыночную стоимость валюты. Похожая ситуация была во времена Советского Союза

"В конце минувшей недели Центробанк отменил комиссию при покупке долларов, смягчил ряд ограничений для валютных депозитов и – что самое главное – снизил учетную ставку с 20% до 17%, сигнализировав при этом о дальнейшем смягчении ограничений", – рассказал эксперт.

В то же время населению придется затянуть пояса и меньше есть. Индекс потребительских цен в России за первые три месяца 2022 г. вырос на 9,99%. Больше всего подорожали: сахар, соль, маргарин, капуста, лук и морковь.