Трубоукладчик "Академик Черский" начал работы в территориальных водах Дании. В Nord Stream 2 AG рассчитывают на скорое завершение строительства

Российское судно "Академик Черский" начало укладку в водах Дании газопровода "Северный поток – 2", который построен уже на 95%. Баржа "Фортуна" при этом не остановила работы по укладке труб. То есть газопровод теперь строят два судна одновременно.

Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на заявление оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG. Информацию также подтверждает сайт отслеживания судов Vesselfinder. По его данным, "Академик Черский" находится в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", – сообщили в Nord Stream 2 AG.

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По подсчетам компании, уложить осталось около 120 км "Северного потока – 2". Россия рассчитывает, что газопровод будет достроен в первой половине 2021 года.

Напомним, строительство газопровода было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство возобновилось силами российских судов. В феврале 2021 года баржа "Фортуна" приступила к работам в водах Дании.

Уже в мае США могут объявить о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток – 2". Сейчас американские власти отслеживают, против кого следует вводить санкции за участие в проекте. Последний раз ограничения расширяли в конце февраля.

Украина продолжает выступать категорически против завершения российского проекта:

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