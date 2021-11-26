РФ хочет ослабить Украину: посол Великобритании предупредила об опасности "Северного потока – 2"

Посол Великобритании о санкциях против “Северного потока - 2” / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшее время Великобритания не будет вводить санкции против российского газопровода "Северный поток – 2", хотя и выступает против его запуска

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в эксклюзивном интервью "Украина 24".

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По словам дипломата, для ее страны абсолютно понятно то, что Российская Федерация может попытаться ослабить Украину и уже пытается это сделать многими способами.

"И это не только о военной силе. А еще это о поставках энергоносителей. И именно поэтому мы обеспокоены "Северным потоком – 2", мы с самого начала предлагали отказаться от развития "Северного потока – 2", – сказала посол.

По словам Симмонс, Великобритания вряд ли будет вводить санкции против трубопровода в ближайшее время, так как их "нужно использовать осторожно, учитывая обстоятельства".

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Энергонезависимость Украины

Мелинда Симмонс заверила, что для Великобритании очень важно, чтобы Украина стала энергонезависимой, особенно от поставок российского газа.

Для этого, по мнению посла, нужно инвестировать в зеленую энергетику в долгосрочной перспективе.

"Украина имеет возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, зеленого водорода. Поэтому для меня это именно тот момент, где вопросы безопасности могут стать экономическими возможностями. Лучшее, что могут сделать украинские партнеры, – инвестировать в эту инфраструктуру", – рассказала Симмонс.

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Что думают в Европе о "Северном потоке – 2"

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, коллективную Европу "разорвал" вопрос запуска "Северного потока – 2".

Для некоторых стран, в первую очередь Германии, это выгодно, а вот Великобритания, Франция и Польша выступают решительно против газопровода. Также не рады кремлевскому проекту в Балканских странах, для которых он составляет прямую угрозу.

Однако, по мнению эксперта, остановить запуск "Северного потока – 2" европейским странам уже никак не удастся и все, что они могут сделать, – это максимально оттянуть этот момент.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, достаточно ли действенные санкции ввели Соединенные Штаты Америки, а также писали, как на них отреагировали в Украине.