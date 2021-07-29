Развитие ветроэнергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков, – эксперт

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Развитие ветроэнергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли и это демонстрирует, что Кабмин не заинтересован двигаться вместе с ведущими странами ЕС по выполнению "зеленого" энергетического перехода.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова.

Если 2019 год принято считать рекордным для украинского сектора ВИЭ, 2020 год был годом выживания и борьбы, то в 2021 году сектор возобновляемой энергетики оказался на распутье, ожидая, какой вектор развития энергетики выберет правительство Украины.

"Одно направление предполагает кардинальное изменение энергетической парадигмы и модернизацию энергетической системы, ведет к чистому будущему с массовым и сбалансированным использованием возобновляемых источников энергии", - сказал глава правления УВЕА.

По его словам, второе, в свою очередь, не требует никаких физических усилий на преодоление существующего в секторе кризиса, предлагая взамен "плыть по течению" и поддерживать развитие традиционной генерации, закрывая глаза на ее негативное влияние как на здоровье общества, так и на целостность и безопасность государства.

Он сообщил, что около 5 тыс. МВт ветроэнергетических мощностей, которые по состоянию на начало 2021 года получили разрешения на строительство, демонстрируют готовность сектора развиваться и в дальнейшем вносить свой вклад в национальную экономику Украины.

"Добровольно согласившись на уменьшение своих доходов и сокращения "зеленого" тарифа в 2020 году, инвесторы в ВИЭ и в дальнейшем пытаются искать общий язык с правительством Украины и откладывают обращения в международные арбитражи для защиты своих прав и обеспечения ведения бизнеса по честным "правилам игры", – сказал Конеченков, добавив, что некоторые инвесторы продолжают инвестировать в Украину осознавая все "риски страны".

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По данным УВЕА, за первую половину 2021 года в трех областях Украины было введено в эксплуатацию 73 новые ветротурбины общей мощностью 278,4 МВт.

"Рост, хоть и небольшой, ветроэнергетического сектора Украины за первое полугодие 2021 года, который происходил на фоне нерешенного энергетического кризиса, демонстрирует перспективность Украины как с точки зрения ветроэнергетического потенциала, так и с точки зрения ее бизнес-климата. Но показатели могли быть и другими если бы правительство Украины пошло по стопам ведущих стран Европейского Союза и выбрало путь "зеленого" энергетического перехода, ведущего к чистому будущему сегодняшнего и будущих поколений. 2021 год можно считать точкой невозврата", – подчеркнул Конеченков.

Он добавил, что или Украина делает ставку на возобновляемые источники энергии и всячески поддерживает их на всех этапах развития, или и в дальнейшем продолжает подрывать доверие международных и национальных инвесторов и останавливает развитие "зеленой" генерации за счет необъективных и нелогичных политических решений и законодательных изменений.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.