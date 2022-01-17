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Разошёлся не на шутку. Доллар продолжает стремительно расти

Ульяна Лебич
17 января, 18:03
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 18 января

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 18 января, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

    17.0118.01Смена
    1 доллар США27,95 грн 28,1 грн +0,06
    1 евро31,98 грн 32,05 грн +0,07

    По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 17 января доллар подорожал на 6 копеек, а евро на 7 копеек.

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    Что повлияет на курс в дальнейшем

    Ситуация на валютном рынке будет зависеть от геополитической обстановки в мире, в том числе конфликта России и Украины.

    В комментарии "Сегодня" руководитель "EXANTЕ Украина" Владимир Поздний заявил, что будущее украинской гривны следует рассматривать в аспектах как прошлого, так и будущего, за основу принимая рост валюты в 2021 году.

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    Эксперт отмечает, что в ближайшее время может сформироваться устойчивый спрос в пределах 27,60-28,00 грн за доллар.

    "Сегодня" также узнал у экспертов как именно отношения Украины с Россией отразятся на курсе валют, и чего ждать от доллара в дальнейшем.

    Раньше мы писали, что будет с ценами, безработицей и курсом доллара в первом квартале 2022 г.