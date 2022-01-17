Разошёлся не на шутку. Доллар продолжает стремительно расти

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 18 января, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:
|17.01
|18.01
|Смена
|1 доллар США
|27,95 грн
|28,1 грн
|+0,06
|1 евро
|31,98 грн
|32,05 грн
|+0,07
По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 17 января доллар подорожал на 6 копеек, а евро на 7 копеек.
Что повлияет на курс в дальнейшем
Ситуация на валютном рынке будет зависеть от геополитической обстановки в мире, в том числе конфликта России и Украины.
В комментарии "Сегодня" руководитель "EXANTЕ Украина" Владимир Поздний заявил, что будущее украинской гривны следует рассматривать в аспектах как прошлого, так и будущего, за основу принимая рост валюты в 2021 году.
Эксперт отмечает, что в ближайшее время может сформироваться устойчивый спрос в пределах 27,60-28,00 грн за доллар.
"Сегодня" также узнал у экспертов как именно отношения Украины с Россией отразятся на курсе валют, и чего ждать от доллара в дальнейшем.
Раньше мы писали, что будет с ценами, безработицей и курсом доллара в первом квартале 2022 г.