Раздел наследства без завещания: рассказываем, как не допустить семейную войну

Как разделить наследство без завещания и кто вправе его получить / Фото: Коллаж: Сегодня

Завещание значительно упрощает процесс разделения любого имущества между наследниками, однако умерший человек не всегда успевает оставить за собой этот документ.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, как разделить недвижимость и другое наследство без завещания и готовы рассказать вам.

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Адвокат Евгений Гаркуша в эксклюзивном комментарии рассказал, что основные правила, как делить наследство между наследниками первой очереди, изложены в статье 1261 ГК Украины.

Эта очередь наследников действует и в вопросах раздела недвижимости: первоначально право на владение активами имеют дети умершего, его вторая половинка, а также отец и мать.

"Особенность законодательных норм, как делится наследство между детьми, состоит в том, что одинаковые права имеют как усыновленные наследники, так и малыши, беременность которыми наступила при жизни наследодателя, но родились они после его смерти", – отмечает эксперт.

Для разделения наследства после смерти супруга между женой и детьми действует следующее основное правило: это должны быть равные части для родственников первой категории:

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"Если чада не достигли совершеннолетия, у них нет возможности на указанный момент стать правопреемником, тогда оформлением документов занимается их представитель, определенный законом, – второй родитель или опекун".

Супруги и дети от предыдущего брака

В таком случае наследники должны унаследовать активы в одинаковых частях, но это актуально лишь в случае, если потенциальных наследников не усыновил другой человек, а с супругой (мужем) отношения были оформлены официально.

"Важный нюанс, как делить наследство без завещания: его можно обжаловать, когда взрослые дети не оказывали помощи недееспособному отцу, нарушили закон с ущербом для его интересов", – отмечает Евгений Гаркуша.

Дети от первого и второго брака

Они относятся к первой очередности наследования, определяющей равноценные права на имущество.

Но если дети совершеннолетние, а отец был нетрудоспособным, вопрос о том, как делить наследство между детьми от разных браков, может быть урегулирован в суде.

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Дети и внуки

Эксперт отмечает, что внуки принадлежат уже ко второй очереди наследования.

"Поэтому то, как делится наследство между детьми и внуками согласно законодательству, будет решено в пользу детей, но они могут проявить инициативу, чтобы внуки получили определенные активы их наследия", – отмечает Евгений Гаркуша.

Важным аспектом является то, что при расторжении брака бывшая супруга теряет право наследования, как и при признании брака недействительным.

Но это не касается детей как родных, так и усыновленных: наследство достается им поровну.

Что такое фактическое принятие права наследства?

Данная норма существенно изменяет правила, как делить наследство, если нет завещания.

Например, гражданская жена, которая не менее пяти лет вела общий быт с наследодателем, и при этом не отказалась от наследства, может также быть наследницей, подчеркнул эксперт.

Что может усложнить функцию?

Адвокат отмечает, что разделение наследства без завещания может быть фактом общего права имущественной собственности умершего с одним из наследников.

То есть, если есть другие претенденты на движимый или недвижимый актив наследства, которое невозможно разделить, совладельцу придется выплатить им денежные компенсации, или же провести продажу имущества, при нехватке финансов для выплаты другим наследникам.

Если обоим детям по наследству досталась квартира, один из наследников должен заплатить другому деньги за его долю этого имущества или продать недвижимость и поделить средства поровну.

Ранее "Сегодня" также писали о том, что такое выморочное наследство и почему оно может перейти государству.