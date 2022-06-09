Работа во время войны в Украине: как инклюзивность поможет при найме сотрудников

В военное время нехватка квалифицированных специалистов рабочих профессий, которая ощущалась и раньше, стала еще более острой. Многие граждане встали на защиту страны, большое количество людей вынуждено выехали за рубеж. "Голубые воротнички" из южных и восточных регионов мигрируют в относительно более спокойные западные области страны. В связи с переходом экономики на военные рельсы изменилась и востребованность разных профессий. Например, резко возрос спрос на водителей и курьеров.

Вместе с тем многие люди из-за войны остались без работы и ищут возможности трудоустройства на новом месте. Поэтому эксперты убеждены: изменив подход к подбору рабочих кадров и расширив круг поиска "голубых воротничков", работодатели могут победить кадровый дефицит.

Вместе с OLX Работа, сервисом №1 по поиску вакансий и специалистов в сегменте рабочих специальностей, рассказываем, как можно расширить круг кадров и какие инструменты онлайн-сервисов помогают ускорить этот процесс.

Мифы и стереотипы, которые мешают

Некоторые работодатели, размещая ту или иную вакансию, уже изначально настраиваются увидеть на этой должности человека с определенным набором качеств и физических данных. Поэтому могут отказывать тем, кто не вписывается в их рамки.

Например, одним из самых распространенных барьеров является эйджизм — деление людей на "подходящих" и "неподходящих" по возрасту. Согласно опросу OLX Работа, в Украине каждый третий соискатель старше 40 лет при поиске работы сталкивался с проблемами из-за своего возраста. Чаще всего работодатели мотивируют отказ физическими нагрузками и современными технологиями, с которыми люди старшего возраста могут справляться не так хорошо, как их молодые коллеги. Еще один традиционный аргумент работодателей — что людям после 40 или 50 лет сложно влиться в молодой коллектив.

Однако в военное время многие молодые и физически крепкие сотрудники, в том числе представители рабочих профессий, встали в ряды ВСУ. И в это время в более выигрышном положении оказываются те работодатели, которые готовы отбросить мифы и стереотипы при найме людей на работу. Инклюзивный подход в подборе кадров значительно расширяет круг поисков и позволяет сохранить бизнес в сложных реалиях военного времени.

Тем более на практике доказано, что люди старшего возраста не уступают молодым в специальностях, где нужны опыт и налаженная техника работы. Стереотип насчет умения разбираться в современных технологиях также устарел. Например, исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Диего (UCSD), говорит о том, что работники старшего возраста осваивают технологии не хуже молодых, если понимают, что это полезный инструмент для работы и достижения целей.

Расширить круг поиска кадров можно не только за счет трудоустройства людей старшего возраста. Эйджизм также часто проявляется в недоверии к молодым сотрудникам, которые подвергаются дискриминации под предлогом недостаточного опыта. Однако в условиях возросшего дефицита работодатели должны быть готовы брать людей без опыта работы. Расходы на их обучение зачастую оказываются гораздо меньшими, чем простой или вынужденное сворачивание рабочих процессов из-за отсутствия кадров.

Также расширить круг поиска сотрудников можно, пересмотрев понимание "женских" и "мужских" профессий и предоставив равные возможности всем, без деления по гендерному признаку.

Эффективная бизнес-стратегия

Особенно важно для работодателей в новых условиях проявлять инклюзивность в трудоустройстве людей с инвалидностью. К сожалению, из-за войны многие люди потеряли здоровье, но сохранили возможность и желание работать. Устранив барьеры для трудоустройства таких людей, работодатель получает возможность быстрее найти нужного специалиста, а кроме того — налоговые льготы от государства.

Различными исследованиями доказано, что безбарьерность — не благотворительность, а успешная бизнес-модель. Компании с культурой инклюзивности и разнообразия, готовые вовлекать сотрудников без ограничений по возрасту, гендеру, физическим возможностям, испытывают намного меньше проблем с поиском хороших работников. И в целом оказываются экономически более устойчивыми во время кризисов, в том числе и вызванных войной.

Например, исследование, проведенное компанией Accenture, утверждает, что бизнесы, которые открыты для трудоустройства людей с инвалидностью, в два раза чаще демонстрируют более высокий доход для акционеров, чем другие компании в их группе. А по данным Kantar за 2021 год, 31% украинских потребителей предпочитают покупать товары у производителей, которые не дискриминируют своих сотрудников.

Возможности поиска сотрудников с помощью Панели работодателя

Стереотипы существуют и среди самих соискателей. Многие, столкнувшись с отказом в одном месте, могут не откликаться на другие вакансии, если в них не будет указано, что компания готова рассматривать разных кандидатов.

Для решения этой проблемы крупнейший сервис поиска вакансий и специалистов в сегменте "голубых воротничков" OLX Работа предложил работодателям удобные инструменты, которые позволяют расширить круг кандидатов рабочих профессий.

Так, в Панели работодателя на OLX есть маркеры, с помощью которых компания-работодатель может заявить о себе как о безбарьерной и не дискриминирующей. Размещая вакансию, можно указать, что она:

подходит в том числе для людей с инвалидностью,

людей старше 45 или младше 18 лет.

Работодатель может отметить, что готов рассматривать кандидатуры:

студентов,

пенсионеров,

тех, кто находится в декретном отпуске,

соискателей без опыта или с небольшим опытом работы.

Чем больше категорий будет отмечено — тем шире станет круг поисков. Соискатели, таким образом, получают четкий сигнал, что компания готова рассматривать разных кандидатов. Они понимают, что работодатель оценивает в первую очередь профессиональные качества, и отказа только "из-за возраста" или наличия детей не будет.

Кроме того, в Панели работодателя можно увидеть все свои вакансии и количество откликов на них, а также эффективно управлять ими. В частности, отзывы можно сортировать по категориям "Избранные для контакта", "Встречи", "Отклоненные". В отдельной вкладке видно количество новых откликов, полученных по каждой из вакансий.

Узнать подробнее про инструмент можно в Центре поддержки клиентов, а чтобы начать им пользоваться достаточно опубликовать вакансию в разделе Работа на OLX. После этого появится вкладка "Панель работодателя".

Дополнительный и полезный функционал на который стоит обратить внимание в панели — чат. С помощью него можно общаться с кандидатом: задавать уточняющие вопросы и назначать собеседования. Также есть возможность записывать заметки о каждом из кандидатов. Это очень удобно, если у работодателя открыто много вакансий или он рассматривает несколько кандидатов на место.

Удобные инструменты OLX предлагает и соискателям. Они могут быстро и легко заполнить "Профиль кандидата", благодаря чему работодатели получат максимально полную информацию о потенциальном работнике.

OLX Работа постоянно отслеживает все новые тенденции в сфере трудоустройства и старается оперативно реагировать на них, чтобы сделать поиск сотрудников максимально эффективным.

Руководительница направления OLX Работа и Сервисы Мария Абдуллина

"Важно понимать, что инклюзивный подход — это не только современный тренд на социально ориентированный бизнес, но и возможность компаниям значительно увеличить круг потенциальных сотрудников. Особенно актуальным этот вопрос стал из-за военной мобилизации и миграции украинцев. Проблема кадрового голода влечет за собой и экономические риски. Отсутствие подходящих сотрудников усложняет работу бизнеса и без того в непростой военный период. На примере соискателей старшего возраста мы видим, что расширение аудитории поиска приносит пользу как самим сотрудникам, так и бизнесу. 47% опрошенных нами работодателей в прошлом году заявили о том, что старшие сотрудники также эффективны в работе, как и их более молодые коллеги. Поэтому мы предлагаем инструмент, позволяющий сделать вакансию максимально информативной и полезной. А указав, что работа подходит людям определенного возраста или социальной категории, бизнес увеличивает шансы на успешный поиск сотрудников и тем самым показывает, что он продолжает работать. Кроме этого, работодатели получают еще один бонус: сбалансированный коллектив. Ведь гендерное, возрастное и социальное разнообразие позволяют смотреть на задачи под разными углами и делают работу более эффективной и креативной. А это именно то, что необходимо компаниям в условиях новых нестандартных вызовов", — рассказывает руководительница направления OLX Работа и Сервисы Мария Абдуллина.

Ранее в блоге OLX был опубликован материал о том, как нанимать без дискриминации и почему это выгодно.