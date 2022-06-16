Пуститься в бега или признаться? Что делать, если не можете вернуть кредит

Эксперт рассказал о проблемах с банками, в случае неуплаты кредитов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Кредиты в банках стали для украинцев привычной практикой. Однако не все рассчитали свои силы, когда брали займ, а некоторым добросовестно платить мешают внезапные жизненные обстоятельства.

О том, что делать в такой ситуации, "Сегодня" узнали у эксперта.

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По словам доктора экономических наук Василия Фурмана, допускать такие ситуации, в которых вы не можете выполнять свои долговые обязательства, – крайне нежелательно.

Поэтому то, как вы будете выплачивать кредит, нужно продумать заранее.

"Мы всегда хотим низкие процентные ставки, так вот, на Западе они и вправду низкие, но почему? Потому что клиент там всегда возвращает долг, а если у него нет такой возможности, банк в очень короткий промежуток времени проводит взыскание заставного имущества, буквально за 3-6 месяцев", – рассказывает эксперт.

Во время войны многие украинцы получили кредитные каникулы и у заемщиков есть возможность не платить без штрафов и пени. Но это не означает, что проценты куда то исчезли, их все равно придется заплатить за весь период, просто позже.

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Поэтому лучшее, что вы можете сделать, – общаться с банком, подчеркивает Фурман, а самый плохой выход из ситуации – "морозиться" и избегать разговоров.

"Ни в коем случае не нужно "морозиться", если у вас нет возможности платить по кредиту, потому что это не в интересах ни одной стороны. Общаясь с банком и правдиво говоря о сложившейся ситуации, есть шанс, что финучреждение пойдет навстречу клиенту, особенно во время войны", – отмечает экономист.

Чем грозит неуплата?

Если вы попытаетесь игнорировать банк, который хочет вернуть свои деньги, у вас могут отобрать не только залоговое имущество.

Василий Фурман рассказывает, что в таких случаях банк идет в суд и по его решению производит изъятие имущества, которое было в залоге.

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Если этого для погашения долга не хватает, заемщик может изъять что-нибудь дополнительно, однако тоже по решению суда.

Неуплата по кредиту и проблемы с банками могут испортить вашу историю навсегда и в будущем кредит на хороших условиях вам не дадут.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается заморозить или списать долги по кредитам за уничтоженное во время войны жилье или автомобиль.

Однако когда он вступит в силу и на каких конкретно условиях, пока неизвестно, эксперт подчеркнул, что надеяться на то, что банк просто так спишет вам долг, не стоит.

"Сегодня" ранее писали об особенностях кредитных карт ПриватБанка во время войны и рассказывали, какие прогнозы относительно кредитования дали в НБУ.