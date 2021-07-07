Проверить авто стало проще – в Украине открыли официальную базу VIN-кодов

VIN-коды стали доступнее / Фото: Pixabay, Maria Healey Photography
В Украине упростилась проверка автомобилей по VIN-коду – уникальному номера автомобиля, состоящему из 17 символов. Теперь все данные опубликованы на Едином государственном портале открытых данных. Раньше на этом ресурсе в информации об автомобиле не указывался VIN-код.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой информации.
Сейчас доступна информация о транспортных средствах, зарегистрированных с 1 января 2021 – более 820 тыс. машин.
"Вскоре популярные сервисы проверки авто интегрируют информацию к своим ресурсам. Этот процесс будет занимать считанные секунды", – заверили в Минцифры.
Зачем нужен VIN-код
Проверка по VIN-коду позволяет:
- идентифицировать каждую машину в мире и получить о ней базовую информацию;
- проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали поддельные номера и документы;
- узнать точное количество предыдущих владельцев;
- узнать точную дату растаможивания авто.
К слову, сейчас в Украине проходить льготное растаможивание автомобилей на еврономерах, которые ввезли в страну до 2021 году. Как считают акциз на растаможивание евроблях по новым льготным правилам, смотрите в сюжете:
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