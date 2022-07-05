Пока зерно "мыши не съели": почему так важно прорвать морскую блокаду Украины

Украина не может вывезти в полном объеме зерно, выращенное в прошлом году / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия ведет против Украины не только войну с помощью оружия, но и пытается максимально разрушить нашу экономику. Одним из таких способов стала морская блокада черноморских портов. Украина сейчас "завалена" зерном настолько, что аграрии задаются вопросом, куда складировать новый урожай, а тем временем миру грозит голод. Несмотря на то что экспорт наземным транспортом постепенно увеличивается, без деблокады морской торговли наши фермеры не смогут продать излишки урожая.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались в сложившейся ситуации.

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Морская блокада

Украина не может вывезти в полном объеме зерно, выращенное в прошлом году. Всему виной – заблокированные порты Черного моря. Железная дорога не может справиться с такими объемами.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано 22 миллиона тонн зерна. Сейчас наша страна ведет переговоры с западными партнерами, ООН и Турцией по поводу создания возможностей для его экспорта.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши фермеры продолжили работать и на следующий год, и на следующий урожай. Для этого нужно, чтобы мы экспортировали все это – ячмень, пшеницу, кукурузу. 22 миллиона тонн сейчас заблокированы. Мы ожидаем около 60 миллионов тонн осенью. Там будет действительно совсем сложная ситуация", – заявил Владимир Зеленский.

И тут президент не сгущает тучи – на подходе уже новый урожай. Если не будет найден выход по разблокированию портов, то на следующий год фермеры просто откажутся засевать поля.

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Это может грозить нашей стране экономическим спадом, а миру – голодом. Речь идет о десятках миллиардов долларов потерь украинского бизнеса. Согласно оценкам Киевской школы экономики, на данный момент можно говорить о потере 10-12 млрд долларов от украденного урожая, несобранного урожая или урожая, который могли бы вырастить, но из-за войны это невозможно.

Железная дорога не справляется

Единственной альтернативой портам сейчас осталась железная дорога. Но объемы перевозок этим видом транспорта в разы меньше, чем по морю.

"При необходимом объеме экспорта для аграрной отрасли в 5 млн т в месяц на сегодняшний день железнодорожными путями аграрии имеют только 14% от потребности", – заявил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Роман Сластен.

По его словам, сейчас уже железнодорожные перевозки играют решающую роль в поставке продовольствия в другие страны через западные границы и европейские порты. Но без дополнительных шагов – открытия новых переходов или изменения подхода – увеличить пропускную способность там уже невозможно.

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Эксперт говорит, что это приводит к огромным убыткам. Зерно в вагонах простаивает в очередях на вывоз по нескольку месяцев и начинает портиться.

Кроме того, железнодорожная логистика оказывается существенно более дорогой, чем морская. В УКАБ приводят такие цифры: если год назад фермер получал за свое зерно 220-250 долларов за тонну, то сейчас – вдвое меньше.

Зерно некуда девать

Российские пропагандисты в последнее время разгоняют слухи о том, что Запад хочет вывезти из Украины зерно, чтобы спровоцировать голод в стране. На самом же деле украинские фермеры не знают, где хранить избытки урожая, а голод во всем мире может начаться как раз из-за действий России.

По данным аналитиков УКАБ, сейчас фермеры как раз и пытаются освободить склады от прошлогоднего зерна. В ход идут любые методы: часть урожая будет передана пайщикам в расчет за арендную плату, часть зерна планируется разместить в небольших хранилищах, часть – сразу продать, чтобы получить оборотные средства.

Однако если порты не разблокируют и экспорт не увеличится, то на следующий год фермеры просто откажутся сеять, ведь посевной материал, топливо, удобрения и средства защиты растений – это высокие затраты с риском не возвратить их по итогам года.

Аграрии жалуются на то, что перенасыщение украинского рынка зерна уже вызвало ценовую спекуляцию внутри страны. Закупочные цены на зерно нового урожая искусственно упали на треть, в то же время в мире из-за дефицита зерна цены, наоборот, растут.

"Следующий сезон может оказаться под большим вопросом, если Украина не увеличит экспортные возможности. Пока процесс экспорта альтернативными путями усложнен, а в ближайшие месяцы могут возникнуть новые трудности, поскольку у стран-партнеров будет еще свой урожай, который им также придется вывозить", – Роман Сластен.

Как говорят эксперты, даже если западные страны решат уже сегодня обеспечить безопасность украинских портов для вывоза зерна, то понадобится еще от трех до четырех месяцев для разминирования акватории Черного моря.

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