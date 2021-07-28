Произвол Никопольского завода ферросплавов в адрес TIU Canada ухудшает связи Украины и Канады – АУДС

В 2020 году НЗФ незаконно отключил от электросети солнечную электростанцию компании TIU Canada. АУДС призывает поставить точку в этом "абсурдном деле"

/Фото: 5 канал

Своевольные действия Никопольского завода ферросплавов по отключению от электросети солнечной станции канадской компании TIU Canada отталкивают других инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в экономику Украины.

Об этом во время конференции заявила Марина Антонова, директор по связям с органами власти Американо-украинского делового совета (US UBS), сообщает "Оbozrevatel".

Она отметила, что когда организация выступает по поводу иностранных инвестиций в Украину, то обычно говорит о том, что самым большим врагом в Украине сегодня, безусловно, является российская агрессия и внутренняя коррупция.

"Когда мы видим такие кейсы, с которыми столкнулась компания TIU Украина, мы хотим еще раз напомнить украинской власти, международному сообществу о том, что такие желаемые иностранные инвестиции, которые мы так все стремимся привлечь в Украину – это не абстрактные какие-то вещи, это вполне конкретные компании, которые сегодня работают в Украине, несмотря на все трудности, несмотря на всю неопределенность политической, экономической, социальной ситуации в Украине", – сказала Антонова.

По ее мнению, 70% компаний, входящих в Американо-украинский деловой совет, с радостью увеличили бы свои инвестиционные портфели в Украине, если бы бизнес-климат, если бы инвестиционный климат в Украине был благоприятный.

"Случаи, с которыми столкнулась "TIU Украина" напоминают нам о том, насколько важно сохранить это доверие иностранных инвесторов международного сообщества к Украине как к государству", – добавила Антонова.

При этом она призвала украинскую власть, суды справедливо рассмотреть проблему компании и вынести справедливый приговор по результатам судебных разбирательств, чтобы поставить точку в этом "абсурдном деле".

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Антонова напомнила, что Канада является одним из преданных партнеров Украины уже более 30 лет.

"Я думаю, что задача украинской власти, задача тех украинцев, которые отвечают за благоприятный бизнес-климат – сделать так, чтобы отношения Украины и Канады продолжались еще много лет без таких случаев, которые, безусловно, только отпугивают иностранных инвесторов и не только из Канады, но и из других стран мира", – подчеркнула она.

TIU Canada требует от украинской власти защиты из-за противозаконных действий Никопольского завода ферросплавов, в связи с тем, что предприятие незаконно отключило от электросети солнечную электростанцию компании в марте 2020 года.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

В планах Кабинета министров Украины на ближайшие месяцы ввести акцизный налог на продажу зеленой электроэнергии в размере от 3,2% до 40%.