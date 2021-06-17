Проект о промвыбросах должен стать стимулом для промышленности, а не убийством, – Магомедов

В частности, должна быть возможность использования при экомодернизации оборудования и технологий отечественного производителя, подчеркнул нардеп

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Сборник наилучших доступных технологий и методов не должен быть копией европейского, он должен учитывать состояние и возможности отечественной промышленности. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов, сообщает "Оbozrevatel".

"Когда мы говорим об НДТМах, то, скажу на примере коксохимического завода, – те требования, которые мы хотим сейчас взять на себя, они выполнимы, но для этого нужно построить новые батареи, купить новые турбины и новые насосы. И все это должно быть куплено в Германии или в Японии", - объяснил Магомедов.

По его словам, именно так нужно и придется поступить, если слепо скопировать европейский сборник НДТМ: предприятия обязаны будут закупать дорогое оборудование иностранного производителя, в то время как можно было бы взять отечественную продукцию. При том, что директивами ЕС не выдвигаются такие жесткие требования.

"Что говорит соглашение? Что НДТМ является продуктом переговоров и компромиссов между экономикой, бизнесом, экологией. И принимается именно таким образом", – сказал Магомедов. Он подчеркнул: сборник НДТМ должен давать возможность использовать при экомодернизации промышленности оборудование и технологии отечественного производства, что также позволит поддержать украинского производителя. Реклама "НДТМ – это то, до чего может дотянуться наша экономика, наши производители, наши машины, наши заводы. НДТМы должны создаваться с учетом того, что умеют производить наши заводы. Иначе мы их тоже похороним", - подытожил Магомедов. Ранее заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, а государству следует предоставить поддержку промышленности на переоснащение, как это делают страны ЕС. В свою очередь координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса. Напомним, 21 мая Верховная Рада второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.