Продавцы нефти зарядились оптимизмом – цены рванули вверх

Главные экспортеры черного золота ждут заметного улучшения ситуации. Инвесторы верят им не до конца, но уже готовы платить за нефть больше

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК улучшила прогноз потребления черного золота. Теперь там ожидают, что мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,95 млн б/с, а не на 5,89 млн б/с, как прогнозировалось ранее. А потребление нефти достигнет 96,46 млн б/с. Эти данные уже поддержали рынок и сказались на ценах сырья.

Как свидетельствуют данные Investing, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 по киевскому времени составила 64,44 доллара за баррель. Это на 0,77 доллара (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 60,94 доллара за баррель, на 0,76 доллара (1,26%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

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В ОПЕК считают, что спрос повысится, благодаря восстановлению экономики на фоне бюджетных стимулов, снятию карантинов и массовой вакцинации.

"Нефтяной рынок пытается создать новый импульс, чтобы протестировать возможность дальнейшего роста. Повышение ОПЕК прогноза спроса на нефть способствует этому, хотя прогноз, возможно, является немного слишком оптимистичным", – цитирует Bloomberg аналитика по сырьевым рынкам Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли.

Также рынок поддержали данные Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США на 3,61 млн баррелей.

Напомним, ранее в ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в апреле. Уровень сокращения добычи сохранится для всех стран альянса, кроме Казахстана и России. Это уже приводило к росту цен на нефть до максимумов с января 2020 года.

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