Приватизация и война: как инвесторам в Украине не потерять все деньги

Главная задача сейчас — помощь украинским предпринимателям найти безопасное место для работы / Фото: Коллаж: Сегодня

103 дня удерживают оборону ВСУ. В тылу также кипит работа. Бизнес активно ищет безопасное место, чтобы продолжать работать в новых реалиях, привлекать инвестиции, создавать рабочие места и платить налоги. Одним из модераторов этого дела сейчас является Фонд государственного имущества.

Если в мирное время он держал курс на привлечение инвесторов в Украину по приватизации госсобственности, то сейчас ведомство изменило вектор. В повестке дня помощь украинским предпринимателям найти безопасное место для работы.

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О потерях и достижениях во время войны журналист "Сегодня" Александр Морщавка расспросил у и.о. главы Фонда государственного имущества Ольги Батовой.

Сколько доходов от приватизации в этом году помешала получить в бюджете война?

План на 2022 год составил 8 млрд грн от приватизации. Если бы не началась война, его точно можно было выполнить и было ясно как. Фактически в этом году в бюджет поступило около 300 млн грн от приватизации.

К сожалению, некоторые интересные объекты, которые должны были быть проданы на аукционах в конце февраля и в марте, находятся на временно оккупированной территории, частично разрушены или повреждены. Это и объект в Мариуполе со стартовой ценой около 250 млн грн, и объект в Харьковской области также с аналогичной стартовой ценой. В настоящее время рано подводить итоги приватизационных процессов на этот год.

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Есть сдержанный оптимизм, поскольку на рассмотрение парламента будет представлен законопроект, который позволит делать малую приватизацию, например, на западе Украины с минимизацией рисков быстрее и эффективнее. Мы видим реальный спрос бизнеса на некоторые объекты госимущества. Особенно в контексте релокации предприятий на безопасную территорию. Перемещенные компании нуждаются в новых площадях для расположения своих мощностей. Причем они готовы делать долгосрочные инвестиции, но хотят иметь гарантии, что не потеряют актив. Поэтому для них более приемлемым вариантом является приватизация, а не аренда.

Так что о потерях доходов сегодня говорить рано. К тому же, приватизация нужна не только для получения государством средств, а для создания стимулов активизации бизнеса. Мы ведем с врагом войну на истощение и победим, если создадим крепкую дееспособную экономику.

Какие знаковые объекты из-за войны потеряли инвесторов, из каких стран?

Речь идет не о потере инвесторов, а об отсутствии аукционов сейчас. Временно. К примеру, ОГХК и Центрэнерго. Они и дальше находятся в шорт-листе инвесторов и остаются интересными объектами для инвестиций. На наших глазах меняется структура и конфигурация мировой экономики, мы видим повышенный интерес к Украине и процессам, которые здесь происходят.

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Все это позволяет надеяться, что после завершения войны в нашу страну будут инвестировать те компании, которые раньше не рассматривали такой возможности. К тому же, мощные иностранные инвестиции станут дополнительной гарантией нашей безопасности. Поскольку крупные международные компании, вложив средства, задействуют все свои ресурсы, чтобы обезопасить свои инвестиции.

Сколько сейчас компаний, входящих в управление Фондом, работают в условиях военного положения?

Каждый день мониторим деятельность предприятий в управлении Фонда. Некоторые из них находятся рядом с "горячими" точками, некоторые – в относительной безопасности, некоторые, к сожалению, – на временно оккупированной территории. Но они делают все возможное, чтобы сохранить контролируемость управленческих процессов.

Есть случаи подлинного героизма работников, которым приходится работать в невероятно трудных условиях. Например, персонал энергетических предприятий оперативно ремонтирует сети для возобновления электроснабжения, а аграрии проводят посевную буквально под обстрелами рядом с зонами, где идут бои.

В некотором количестве компаний происходят изменения в реальном времени. Но важно, что они работают, сохраняют рабочие места и платят налоги в госбюджет. В первом квартале уплатили более 642,4 млн грн, из которых 75,6 млн грн – в виде авансовых платежей. Аграрные предприятия уже засеяли более 27 000 гектаров земли и продолжают посевную.

Также более 30 предприятий в управлении Фонда предоставляют свои здания и помещения для убежища внутриперемещенных лиц. Некоторые спасают людей в бомбоубежищах, размещенных в их зданиях. 6 предприятий, которые годами не работали и переданы в Фонд неработающими, наоборот – запустились во время войны.

Тем предприятиям, которые из-за войны потеряли свою специализацию, предоставляем консультацию для перепрофилирования их деятельности и поиска новых рынков сбыта продукции. Так они сохранят рабочие места, будут платить людям зарплаты, смогут и дальше функционировать.

С какими вызовами они сталкиваются на рынке?

Сегодня ключевые проблемы для всех предприятий – безопасность, логистика и отсутствие спроса. В частности, полная или частичная невозможность осуществления деятельности из-за боевых действий, блокада агрессором украинских портов, что существенно усложнило экспорт и поставку сырья, а также сокращение спроса как внутреннего, так и внешнего.

Компании аграрного сектора, например, имеют проблемы из-за заминированных полей, их работники фактически работают вместе с саперами – засевают площади сразу после разминирования.

Как Фонд принимает участие в программе релокации предприятий. Сколько их зашло на новое место, в каких областях?

Фонд госимущества совместно с Министерством экономики, Мининфраструктуры, Укрзализныцей и Укрпочтой является частью реализации программы релокации предприятий. Мы участвовали в разработке плана действий программы и юридического механизма использования госимущества для переезда предприятий.

Значительная часть работы нашей команды связана с поиском объектов государственной собственности, которые могут использоваться для размещения мощностей релокированных компаний. Фонд предоставляет соответствующую информацию местным администрациям, которые предлагают объекты предпринимателям на этапе выбора локации для перемещения.

Также нашей задачей была инициация изменений в законодательство об аренде и приватизации имущества, чтобы государство могло дать доступ к объектам государственной и коммунальной собственности для релокации быстро и эффективно.

Сегодня более 500 предприятий уже релокованы, каждый день поступают новые заявки. Предприниматели выбирают те области для перемещения, которые имеют соответствующую инфраструктуру для их бизнес-проектов и выгодны с точки зрения логистики. Наибольшим спросом пользуются объекты во Львовской области, в Закарпатье.

Тем не менее местные военные администрации всех без исключения областей прилагают одинаково много усилий для обеспечения условий переместившегося к ним бизнеса. Есть ясное понимание, что релокация способствует местной экономике, поэтому местные власти напрямую заинтересованы в активизации процесса.

Создавались ли новые рабочие места на предприятиях после переезда?

Каждый кейс бизнеса, перемещающий свои мощности, уникален и имеет свою специфику. Кто-то пытается по-максимуму вывезти своих работников вместе с их семьями. У них уже опыт работы, не нуждаются в обучении и готовы сразу включиться в процесс.

Для кого-то такой комплексный переезд проблематичен и будет искать сотрудников уже на новом месте дислокации среди жителей местных общин. Чаще всего имеем дело со смешанным типом перемещения персонала, когда переезжают люди, играющие ключевую роль в работе предприятия, а остальную часть его штатной численности пополняют после перемещения.

Но даже тот бизнес, который переместил всех своих работников, планирует развиваться и расширяться и потому со временем будет нуждаться в подборе новых кадров. То есть релокация положительно повлияет на рынок труда в безопасных регионах Украины, где сейчас избыток рабочей силы из-за большого количества внутриперемещенных лиц.

Если искать новых собственников для государственных объектов во время войны сложно, то что с рынком аренды. Может ли Фонд сдать в пользование имущество, например, в безопасных областях, для ведения бизнеса?

Аренда является одним из инструментов помощи украинскому бизнесу в возобновлении его деятельности. Верховная Рада приняла законопроект №7192, которым разрешила Правительству установить особый порядок и условия аренды государственного и коммунального имущества на время военного положения.

Правительство, в свою очередь, одобрило разработанный нашей командой совместно с Минэкономики проект постановления об изменениях к условиям аренды, которая уже работает.

Речь идет о льготах для арендаторов: освобождении от платы там, где идут боевые действия, или там, где регионы пострадали от войны, нулевые ставки для наших защитников и скидки в 50% и 25% для арендаторов единых имущественных комплексов. Новые условия аренды госимущества очень удобны для бизнеса. В размере одной месячной арендной платы уменьшен авансовый взнос и обеспечительный депозит, отменяются ограничения и требования по субаренде, договоры продлеваются автоматически и могут быть досрочно прекращены по заявлению арендатора.

Также процедура передачи максимально ускорена: сроки проведения аукциона сокращены до 5-30 дней с даты объявления, а согласование с органом управления будет продолжаться 5 дней вместо 40.

Все это позволит релокировавшимся предприятиям быстрее запуститься, инвестировать средства в свою деятельность и успешно развиваться.

Однако надо понимать, что далеко не всех устраивает аренда как формат сотрудничества. Есть ряд предприятий, которые планируют переместиться, и нацелены именно на приватизацию. Ведь объекты государственной собственности (например, помещения спиртзаводов или хлебокомбинатов) имеют большие площади, готовые коммуникации и очень привлекательны для возобновления бизнеса, но только после определенных инвестиций в модернизацию.

Когда планируется обновить аукционы по продаже государственного имущества?

Сегодня главная задача Фонда – оперативно и на законных основаниях предоставлять бизнесу возможности для возобновления работы. Поэтому приватизация – ключевое направление, которым мы занимаемся. Хотя некоторые говорят, что она несовместима с войной, но на самом деле это не так. Важно, чтобы государственный актив работал на украинскую экономику, а не приносил ей ущерб.

В условиях войны его приобретет инвестор, что сделает предприятие успешным и прибыльным, уплатит налоги и предоставит людям работу. Это сделает украинскую экономику более сильной и позволит более эффективно реагировать на вызовы военного времени. Особенно актуальна сейчас приватизация неработающих и убыточных объектов, потому что чем дальше – тем больше они накапливают долги и могут стать банкротами.

Законопроект, который вскоре будет направлен в парламент, позволит максимально упростить и ускорить приватизационные процедуры, но при этом минимизировать риски и защитить интересы государства и работников, кредиторов.

Например, оплата покупателем за объект будет проводиться перед заключением договора, чтобы минимизировать риски ссылки на форс-мажорные обстоятельства, и срок полной оплаты после подписания протокола аукциона будет составлять максимум 13 дней, тогда как ранее средства поступали в бюджет от приватизации в среднем в течение 90 дней с момента проведения аукциона.

Будет разрешена приватизация имущества единых имущественных комплексов, на которые наложен арест или обременены залогом, но с хранением таких арестов и залогов для защиты кредитора – и только после того, как новый собственник погасит долги перед кредиторами, эти аресты и залоги могут быть сняты. Также мы предложим изменения и для крупной приватизации, чтобы сделать ее более эффективной в будущем.

Аукционы крупной приватизации будут предложены проводить в электронном формате на электронной площадке. Объекты крупной приватизации будут готовиться во время войны, но продаваться после нашей победы.

После его принятия и наработки соответствующих подзаконных актов аукционы по продаже государственного имущества будут проходить быстро, эффективно и без рисков, что будет иметь положительный эффект для экономических процессов в государстве.

Что сейчас может быть интересно инвесторам?

Сегодня бизнес в первую очередь стремится к безопасности. Поэтому он хочет полностью или, что чаще – частично, перевести свои мощности в безопасные регионы, ближе к логистическим путям, в пригодные для своей специфики работы уже готовые к эксплуатации помещения, имеющие соответствующие действующие коммуникации.

Фонд госимущества имеет перечень объектов для инвестиций, отвечающий этим критериям. Есть среди них помещения для малого бизнеса, например, под магазин или большие цеха, например, под заводы. Учитывая, что государственные банки возобновляют кредитование малого и среднего бизнеса, наличие ассортимента площадок для приватизации и аренды значительно упрощает предпринимателям путь к началу и развитию собственного дела.

Мы видим спрос на неработающие спиртовые заводы, предприятия, которые могут служить при инвестировании в них мультимодальными хабами и разными производствами.

Сколько обращений граждан зафиксировано с момента возобновления доступа в Единую базу данных отчетов об оценке имущества. Что интересует граждан и насколько сейчас во время войны выгоден сервис?

После обновления доступа граждане сформировали более 39 тысяч справок об оценочной стоимости недвижимости. Сервисом продолжают активно пользоваться, ведь он удобен и бесплатный и дает возможность оценить недвижимость, не имеющую особых характеристик. То есть стоимость квадратного метра таких объектов приближена к средней по региону.

В противном случае, граждане по-прежнему пользуются платными услугами профессиональных оценщиков. С момента обновления доступа к Единой базе оценщики зарегистрировали более 7900 отчетов об оценке.

Самым большим спросом пользуется жилая недвижимость и земельные участки. Следующие по популярности – промышленные объекты, административная и торговая недвижимость, а также объекты незавершенного строительства.

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