ПриватБанк выпустил карту "Простір" – кому она пригодится

Украинцы могут оформить новые платежные карточки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Новые платежные карты "Простір" от ПриватБанка украинцы могут оформлять уже с 6 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Отмечается, что карты выдают главные отделения ПриватБанка во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.
Карты "Простір" будут использоваться для следующих операций:
- для пенсионных выплат;
- социальных;
- для выплат внутриперемещенным лицам.
Клиенты смогут использовать такие карты для любых платежных операций на территории Украины – рассчитываться в торговой сети и интернете, получать наличные в банкоматах, делать переводы с карты на карту.
Новые функции в Приват24
В мае в приложении Приват 24 появился раздел "Заощадження", который позволяет открыть депозит через мобильный и управлять им.
Также недавно банк подключился к платежной системе Payoneer. Теперь перевести деньги с аккаунта Payoneer на карту или счет в банке можно через приложение в телефоне.
Раньше мы рассказывали, как получить 2220 грн от ООН через ПриватБанк, и писали, как украинское правительство изменил суммы выплат для детей во время военного положения.