ПриватБанк выплатил государству 19,4 млрд грн дивидендов

ПриватБанк перечислил в госбюджет более 19 мррд грн, это дивиденды за 2020 год

/ Фото: УНИАН

В пятницу, 18 июня, ПриватБанк в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов, что составляет 80% чистой прибыли за 2020 года. За три последних года после национализации банк принес госбюджету дивидендов на сумму 55,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"Чистая прибыль ПриватБанка в 2020 году – 61,2% прибыли всех украинских банков", - сообщила председатель наблюдательного совета банка Шэрон Иски.

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В ПриватБанке добавили, что по итогам прошлого года клиентами банка стали еще более 600 тысяч украинцев, а количество клиентов, использующих Приват24, за год выросло на 3,4 млн человек.

Чистая прибыль по итогам 2020 года составила 24,3 млрд грн.

Напомним, не так давно ПриватБанк получил нового главу правления.