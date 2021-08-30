ПриватБанк уволит тысячи сотрудников и закроет отделения

ПриватБанк начнет увольнять сотрудников. Коллаж "Сегодня"

Государственный ПриватБанк должен будет до 2024 года избавиться от 300 отделений и уволить более 6 тыс. человек.

Согласно утвержденной Кабмином стратегии, которую "хороший" банк должен успеть выполнить до приватизации, у банка должно быть 1250 отделений и около 15,5 тыс. сотрудников.

Такие меры помогут учреждению сократить расходы (до 8,3 с 11,4 млрд грн) и привести банк к целевой модели "хорошего" банка.

Профсоюз банка просит не увольнять сотрудников

В профсоюзе предлагают оптимизировать затраты на:

содержание автопарка;

охрану;

финансирование пиара и работы со СМИ.

ПриватБанк увеличил расходы на зарплаты руководства втрое

Члены правления государственного ПриватБанка по итогам первого полугодия 2021 года получили вознаграждение на общую сумму в 124 млн гривен. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн гривен. Вознаграждения включают:

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зарплату;

отчисления в пенсионный фонд;

прочие краткосрочные выплаты.

По итогам всего 2020 года выплаты для членов правления и наблюдательного совета составили 134 млн грн.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как клиенты ПриватБанка теряют деньги при снятии наличных.

Также сообщалось, что мошенники под видом сотрудников ПриватБанка выманивают у украинцев деньги. Для этого они используют специальное мобильное приложение, с помощью которого выводят все деньги со счетов.