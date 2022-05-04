ПриватБанк массово возвращает деньги клиентам – что происходит

ПриватБанк начал выплачивать деньги клиентам ликвидированных банков / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
ПриватБанк начал возвращать вклады своим клиентам. Речь идет о деньгах, которые они вкладывали в ликвидированные банки.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Ранее Верховная Рада приняла закон о гарантированном возврате клиентам банков 100% денежного вклада при ликвидации финучреждения во время действия военного положения.
До начала полномасштабной войны гарантированная сумма возврата составила 200 тыс. грн, а теперь вернут все деньги, независимо от их количества.
Денежные средства возвращают из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и ПриватБанк как раз является его членом.
Именно через это финучреждение можно вернуть деньги из ликвидированных банков.
Для того чтобы получить свои средства через ПриватБанк, нужно быть его клиентом. Далее все можно сделать онлайн через приложение "Приват24" или чат-бот в мессенджерах.
Обновление "Приват24"
В мае приложение в очередной раз обновилось, на этот раз к нему добавили новый раздел "Сбережения" (находится в меню "Сервисы").
Там можно открыть депозиты и управлять ими дистанционно.
В меню "Профиль клиента" теперь можно сменить логин и при необходимости обновить финансовый номер.
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