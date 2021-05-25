ПриватБанк и Ощадбанк массово закрывают отделения: чем вызвано сокращение

Сейчас уже нет услуг, не связанных с наличными, которые нельзя получить онлайн, говорят в финучреждениях

ПриватБанк и Ощадбанк сокращают сеть отделений

Крупнейшие государственные банки Украины – ПриватБанк и Ощадбанк – закрывают свои отделения, что осложнит доступ к банковским услугам для пенсионеров и других граждан, не пользующихся интернет-банкингом.

Об этом сообщает издание GSMinfo.

По словам представителей банков, сокращение сети связано не только с эпидемиологической опасностью массовых скоплений людей, но и с тем, что значительная часть банковских услуг переходит в интернет. Сейчас уже нет услуг, не связанных с наличными средствами, которые нельзя получить онлайн.

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Всего с начала 2021 года в Украине закрыли 61 отделение банков, осталось только 7073. А еще в апреле-2020 в стране было 7884 отделения различных банков. Многие из них закрылись в пандемию, но так и не открылись. В основном отделения закрывают госбанки. Так, Ощад закрыл 43 отделения, Приват — 33, а Укргаз — шесть.

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Банки с частным капиталом, напротив, расширяют сеть. Лидером стал ПУМБ, который открыл девять новых отделений с начала нового года (уже 233). На втором месте — Первый инвестиционный банк, который открыл пять новых отделений (уже 31). Три отделения открыл Укрбудинвестбанк, который на данный момент располагает 51 отделением.

Что касается количества отделений, то больше всего их у Ощадбанка — 1797. На втором месте ПриватБанк – 1684 отделения. В пятерку лидеров также входят Райффайзен Банк Аваль (396 отделений), Укрсиббанк (271 отделение) и Укргазбанк (270).

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что ПриватБанк и Ощадбанк – в топе по выдаче доступных кредитов по программе "5-7-9".

Также сообщалось, что, несмотря на намерение властей приватизировать государственные банки, ПриватБанк не будет передан бывшему владельцу: