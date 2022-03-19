Приват24 не будет работать 10 часов: что известно

20 марта в течение нескольких часов приложение не будет работать/Фото: коллаж: "Сегодня"

Мобильное банковское приложение "Приват24" не будет работать 20 марта с 00:10 до 10:00. Это связано с регламентными работами.

Об этом сообщили на странице ПриватБанка в Facebook.

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Подробности

"Сегодня ночью (20 марта с 00:10 до 10:00) мы проводим регламентные работы с Приват24", — сообщили в банке.

Отмечается, что при выполнении регламентных работ платежи в Приват24 для физлиц будут временно недоступны. Работы позволят повысить стабильность процессов банка.

ПриватБанк отмерил комиссию

ПриватБанк объявил об отмене комиссии за интернет-эквайринг LiqPay и призвал магазины принимать оплату картами. Отмечается, что условия распространяются на оплату картами украинских банков и будут действовать до конца марта.

В то же время в банке не исключают, что такие условия могут быть продлены.

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