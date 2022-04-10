"Приват24" не будет работать несколько часов — в чем причина

Мобильное приложение будет недоступно несколько часов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
11 апреля ПриватБанк будет проводить плановые регламентные работы в мобильном приложении "Приват24". Техническая пауза будет действовать 9 часов.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Так, пользование сервисами будет недоступно с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.
Обратим внимание, что расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме.
Кредиты в ПриватБанке
Банк неожиданно изменил правила выплаты кредитов во время войны. С 1 апреля ПриватБанк вернул начисление процентов по задолженности, но кредитные каникулы сохраняются.
Это означает, что не будут начисляться штрафы и пеня за просрочку платежей, а вот проценты в размере 1,7% придется заплатить.
В финучреждении отмечают, что эти проценты на сумму долга в два раза меньше, чем были до войны (3,4%).
Кроме этого, ПриватБанк отменил платное обслуживание карточки "Универсальная Gold" в апреле и мае.
"Сегодня" также писали, в чем обвиняют ПриватБанк украинцы и какой дизайн карт создал банк в поддержку городов-героев.