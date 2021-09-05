Принцип ценообразования на бензин и газ полностью повторил угольную формулу "Роттердам+" – Вовк

Дмитрий Вовк прокомментировал закрытие дела «Роттердам +»

Подход к определению цен на бензин на АЗС, а также природного газа для населения полностью соответствует принципу формулы "Роттердам+", которая в 2016-2019 годах применялась для расчета цен на уголь.

Об этом заявил экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, информирует "Znaj.ua".

"Минэкономики пересмотрело (в сторону увеличения) цены на бензин и дизель по формуле Роттердам+Логистика+Торговая наценка. Идентичное ценообразование на уголь обсуждали на лавочках, детективы пыхтели, директор НАБУ надувал щеки на брифингах… А ведь на бензин и дизель (как и на газ с личной подписью Зеленского) нормативные документы идентичные", - сообщил Вовк.

Он добавил, что поскольку правительство активно использует формулу "Роттердам+" для определения цен на бензин и газ, дальнейшее преследование должностных лиц НКРЭКУ за аналогичную угольную формулу абсурдно.

"Так что тут пора или трусы надеть (предъявляйте еще текущему Кабмину, Зеленскому и МВФ) или крестик снять (окончательно закрыть все дела)", - добавил Вовк.

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Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.