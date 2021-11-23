Придется платить больше уже с декабря: в Украине вырастут налоги для бизнеса

С декабря для украинских предпринимателей вырастет размер ЕСВ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 декабря увеличивают налоги для предпринимателей, в связи с ростом минимальной заработной платы с 6000 до 6500 грн.

О соответствующих изменениях говорится в проекте бюджета на 2021 год.

Реклама

Таким образом, с 1 декабря должен возрасти Единый социальный вклад, в том числе и для физических лицпредпринимателей.

Так, с 1 декабря украинские предприниматели (ФЛП первой и второй группы) будут вынуждены платить 1430 грн вместо 1320 ежемесячно.

Рост налогов для украинцев

В 2022 году в Украине предусмотрено несколько этапов повышения налогов, в том возрастут налог на недвижимость и автомобиль.

Реклама

Уже с 1 января украинцам придется платить по 90 грн за каждый "лишний" квадратный метр. Такими считаются все метры, превышающие 60 квадратов для квартиры и 120 для дома.

А если Верховная Рада поддержит соответствующий законопроект, то налог на авто в размере 25 тысяч грн, будут платить украинцы, имеющие машину, которая стоит более 250 минималок и не старше 5 лет.

Ранее мы писали, что в связи с увеличением минимальной заработной платы в Украине поднимут размер почти всех выплат на детей.

Реклама

"Сегодня" также рассказывали, какие налоги платят наиболее состоятельные украинцы в бюджет.