Приближенные к руководству НКРЭКУ трейдеры и дальше смогут манипулировать ценами на электроэнергию, – Кучеренко

В конце мая Минэнерго призвало НКРЭКУ прекратить схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии

Тарифная комиссия НКРЭКУ отказалась прекратить махинации трейдеров с ценами на электрическую энергию.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, сообщает "Оbozrevatel".

"На утреннем заседании нелегитимная НКРЭКУ установила предельные цены на электроэнергию – так называемые прайс-кепи – на уровне цен, действовавших последние 3 месяца до момента запуска рынка. Это какой-то нелепый экскурс в историю, чтобы пустить пыль в глаза и дать возможность трейдерам еще немного заработать", – прокомментировал нардеп решения Комиссии на своей странице в Facebook.

Решение о пересмотре прайс-кепов Кучеренко назвал возвращением к практике использования формулы "Роттердам+", которая действовала до июля 2019 года. Однако это решение, по его словам, никоем образом не отразится на ценовых махинациях приближенных к комиссии трейдеров.

"5 лет прошло с введения формулы и снова мы по сути к ней пришли – браво. Здесь стоит напомнить, что часть нынешних членов НКРЭКУ – в том числе Тарасюк – в 2016 году лично ставили подписи под формулой "Роттердам+". Так что ничего удивительного здесь нет.

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Удивительно только, как в ОП до сих пор терпят махинации мощной пары "рулевых" украинской энергетики "герусов-тарасюков" и их бизнес-партнеров трейдеров", - подчеркнул нардеп.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвал НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ председатель комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

16 июня НКРЭКУ снова отказалось выполнять рекомендации Минэнерго, которые были призваны остановить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.